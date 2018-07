Alaphilippe wint opnieuw in Tour, geen verschuivingen in top klassement

De 26-jarige Alaphilippe won vorige week ook al de eerste Alpenrit. Het leek erop dat Yates zou gaan winnen, tot de Brit onderuitging in de afsluitende afdaling van de rit over 218 kilometer.

Alaphilippe ging Yates voorbij en kwam solo over de meet. De Spanjaard Gorka Izagirre werd tweede, voor de balende Yates. Met Bauke Mollema (vierde) en Robert Gesink (zesde) eindigden er twee Nederlanders in de top tien.

Minuten daarna kwamen de klassementsrenners over de meet. Tom Dumoulin, Chris Froome en geletruidrager Geraint Thomas reden in een grote groep renners en in de top van het algemeen klassement zijn er dan ook geen wijzigingen. Met nog vijf ritten te gaan is het verschil tussen Dumoulin (derde) en Froome (tweede) nog altijd elf tellen. Thomas heeft één minuut en vijftig seconden voorsprong op de Limburger.

De strijd in het puntenklassement is wel al beslist. Peter Sagan mag zich officieus voor de zesde keer winnaar noemen van de groene trui. Na de eerste tussensprint van de etappe van dinsdag is de regerend wereldkampioen niet meer te achterhalen.

Voorwaarde is uiteraard wel dat de 28-jarige Sagan de Tour uitrijdt, te beginnen met de korte, maar zware bergrit van woendag over 65 kilometer.

Traangas

De zestiende rit kende dinsdag een bizar begin, want dertig kilometer na de start in Carcassonne moest de koers worden stilgelegd vanwege traangas. Het traangas was door de Franse politie gebruikt om een einde te maken aan een protest van Franse boeren, maar de renners hadden er ook last van.

Meerdere renners moesten hun ogen schoonspoelen, waarna de rit na ruim een kwartier hervat kon worden. Er was op dat moment nog geen kopgroep, ondanks tal van aanvallen. Op honderd kilometer van de meet wist een groep van liefst 44 renners een gat te slaan met het peloton met daarin de klassementsrenners.

Naast Mollema en Gesink maakten nog drie Nederlanders deel uit van de voorste groep: Tom-Jelte Slagter, Koen de Kort en Marco Minnaard. Ook Yates en Alahilippe, drager van de bergtrui waren erbij. De grote groep reed al snel naar een voorsprong van zo'n zes minuten, terwijl Philippe Gilbert op de Col de Portet d’Aspet, de eerste klim van de dag, ten aanval ging.

De ervaren Belg van Quick-Step Floors was als eerste boven, maar in de afdaling, waar in de Tour van 1995 de Italiaanse renner Fabio Casartelli dodelijk ten val kwam kwam, ging het mis. Gilbert hield de bocht niet en vloog over een muurtje heen naar beneden, maar bleef vrijwel ongedeerd. Gilbert kon zijn weg vervolgen, maar was wel zijn leidende positie kwijt.

Valpartij

Aan de voet van de Col de Menté vielen Gesink en de Italiaan Damiano Caruso aan, maar nog voor de top werden ze gepasseerd door Alaphilippe. De Fransman kon niet doorzetten en zag meerdere renners aansluiten tot er een kopgroep van zestien renners was.

Bij de laatste beklimming van de dag - de Col du Portillon – was het weer ieder voor zich. Mollema en Gesink behoorden tot de sterkste vluchters, maar Yates had de beste benen. Hij was als eerste boven, waarna het in de afdaling alsnog misging voor de 25-jarige renner van Mitchelton-Scott.

Zes kilometer voor de finish in Bagnères-de-Luchon ging Yates onderuit. Toen hij was opgekrabbeld, was Alaphilippe hem al voorbij. De Quick-Step-renner hield stand in de laatste kilometers en kwam voor de achtervolgende Izagirre solo over de meet.

8 minuten en 52 seconden later volgden de klassementsrenners, die in de korte rit van woensdag waarschijnlijk wel vol aan de bak moeten.