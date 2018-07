Tour-organisatie dreigt met jaar cel voor fans die rookbommen afsteken

Dat heeft Tour-organisator ASO besloten in samenspraak met het departement Haute-Garonne in Zuid-Frankrijk, waar dinsdag en woensdag de zestiende en zeventiende etappe verreden worden.

"Op 24 en 25 juli is het verboden om binnen 100 meter van het Tour-parcours vuurwerk of rookbommen te bezitten of te verkopen", meldt het bestuur van het departement.

Donderdag staken meerdere mensen in het publiek rookbommen af tijdens de beklimming van Alpe d'Huez en dat leidde indirect tot een valpartij van oud-winnaar Vincenzo Nibali, die gold als een van de topfavorieten.

De Italiaan van Bahrain-Merida moest uitwijken voor afremmende motoren, kwam in aanraking met een toeschouwer en ging onderuit. Hij brak daarbij een ruggenwervel en moest de Tour verlaten.

Ademhaling

In de vlakke etappe van vrijdag werd vanuit het publiek een rookbom zelfs in het peloton gegooid, wat net als donderdag het zicht beperkte en de ademhaling van de renners bemoeilijkte.

Die situatie bleef in tegenstelling tot het incident op Alpe d'Huez zonder verdere gevolgen, maar de Tour-organisatie wil gevaarlijke situaties voorkomen.

De zestiende etappe is dinsdag om 11.40 uur begonnen in Carcassonne. 218 kilometer en drie zware beklimmingen verder ligt de finish in Bagnères-de-Luchon. Tussen 16.55 en 17.40 uur worden daar de eerste renners verwacht.