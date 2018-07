Mysterieuze geletruidrager Thomas is 'erg grappige sfeermaker'

Het eerste trainingskamp van het hagelnieuwe Team Sky liep op zijn eind en de ervaren Australiër Mathew Hayman maakte zich een klein beetje zorgen over de pas 23-jarige baanwielrenner uit Wales met het halflange, donkere haar, waar hij de afgelopen dagen amper wat van gehoord had.

Maar op de laatste avond gingen de jonge renners van de net opgerichte Britse ploeg op stap, en wat bleek? Geraint Thomas uit Cardiff, door intimi steevast 'G' genoemd, nam al zijn nieuwe collega's op sleeptouw.

"Iedereen ging waar 'G' ging", herinnert de inmiddels veertigjarige Hayman zich 8,5 jaar later. "Ik had snel door dat de jonge renners allemaal naar hem toe trokken. 'G' is heel grappig, heel vriendelijk en een sfeermaker. Daarom wilden al die jonge gasten zijn waar hij was."

Nicolas Portal, die in 2010 zijn laatste jaar als renner bij Team Sky beleefde en nu ploegleider bij de Britse ploeg is, onderschrijft dat Thomas al vroeg een leidersrol op zich nam. "'G' was in 2010 al olympisch kampioen. Daardoor was hij een grote meneer voor de jonge renners van Sky."

Thomas is volgens Portal niet veranderd in de afgelopen acht jaar. "Nou ja, hij kent nu een paar woorden Frans", grapt de Fransman. "Maar hij is nog steeds dezelfde persoon. 'G' lijkt van buiten misschien wat mysterieus, maar zo is hij gewoon: cool, relaxed."

Hayman: "'G' is iemand met wie je graag naar een feestje of samen op vakantie gaat. Ik weet niet of het deze weken goed overkomt in alle interviews die hij geeft, maar hij is echt een aangename kerel."

Op het matje

Achter dat sympathieke voorkomen gaat een heel gedreven en zeer gedisciplineerde topsporter schuil. Thomas komt uit de school van de British Cycling Academy en discipline is een essentieel onderdeel van de opleiding van de Britse wielerbond, die zoveel grote talenten heeft voortgebracht.

Toen Thomas in 2005 op zijn negentiende verjaardag te veel had gedronken en te lang had doorgehaald tijdens en na de Champions League-finale tussen Liverpool en AC Milan, moest hij op het matje komen bij de drie grote bazen Rod Ellingsworth, Dave Brailsford (nu de teambaas bij Sky) en Shane Sutton.

"Ik kreeg de zwaarst mogelijke straf, want ik mocht niet meedoen aan een koers in Wales. Dat deed heel veel pijn", vertelde Thomas drie jaar geleden in een interview met Cyclist. "Bovendien moesten we gaan trainen met Bradley Wiggins en Steve Cummings. Dat was onze echte straf: zes uur door de heuvels met die twee."

De Welshman begon net als Wiggins en zoveel andere Britse renners op de baan, en met veel succes. In 2008 en in 2012 werd hij met het Britse team olympisch kampioen op de ploegenachtervolging.

"Zijn baanopleiding heeft ervoor gezorgd dat hij een heel toegewijde renner is", aldus Portal. "Toen ik als ploegleider begon, zat 'G' nog in de sprinttrein van Mark Cavendish. Als ik hem vertelde dat hij op 800 meter van de streep op die positie moest zitten, dan kon je er 100 procent zeker van zijn dat hij op dat moment precies dáár zou zijn."

Grote motor

Daryl Impey laat even een stilte vallen als hem wordt gevraagd naar zijn herinneringen aan zijn tijd bij Barloworld, de procontinentale ploeg waar de Zuid-Afrikaan in 2008 en 2009 ploegmaat van Thomas én Froome was.

"Poeh, wat waren we toen nog jong", zegt de 33-jarige Impey in Millau voor de bus van zijn huidige ploeg Mitchelton-Scott. "We praten er met een paar voormalige Barloworld-renners nog regelmatig over dat we toen een heel goed team hadden. Maar niemand wist tien jaar geleden dat Froome en Thomas naar dit niveau zouden groeien."

Thomas zette bij Barloworld zijn eerste echte stappen in het wegwielrennen. In 2007, zijn eerste jaar in dienst van de Italiaans/Britse ploeg, mocht hij direct debuteren in de Tour. Als jongste renner van het peloton eindigde de 21-jarige Welshman op de 139e en voorlaatste plek in het algemeen klassement.

"In die dagen was 'G' meer een renner die heel sterk was in de klassiekers. Als het bergop ging, werd hij altijd al vrij vroeg gelost", zegt Impey, die nog steeds bevriend is met Thomas en hem eerder dit jaar een aantal dagen uitnodigde in zijn huis in Zuid-Afrika. "Maar 'G' heeft altijd een grote motor gehad. En stap voor stap heeft hij zich ontwikkeld tot de renner die hij nu is."

“Thomas begon te dromen van de gele trui toen hij zag hoe ver Wiggins kwam” Mathew Hayman

Wiggins

Dat is een renner die veel gelijkenissen vertoont met Wiggins, die tussen 2010 en 2015 ploegmaat van Thomas was bij Sky. Wiggins begon ook op de baan, won daar drie gouden medailles op de Spelen en besloot zich daarna om te scholen tot klassementsrenner op de weg. Met succes, want de flamboyante Engelsman won in 2012 als eerste Brit de Tour.

"Ik denk dat 'G' ook begon te dromen van de gele trui toen hij zag hoe ver Wiggins kwam", aldus Hayman, die van 2010 tot en met 2013 met Thomas en Wiggins in de ploeg zat bij Sky. "'G' wist dat hij heel veel moest afvallen en heel hard moest trainen, maar hij zag echt mogelijkheden: 'Als Bradley de Tour kan winnen, dan kan ik het ook'."

Toen Portal vorige week zijn pupil Thomas in de gele trui zag staan na diens zege in de tweede Alpenrit, moest ook hij onwillekeurig aan Wiggins denken.

"Ze hebben misschien niet precies hetzelfde pad gevolgd, maar leg hun erelijsten maar eens naast elkaar. Beiden hebben Parijs-Nice (Wiggins in 2012, Thomas in 2016, red.) en de Dauphiné gewonnen (Wiggins in 2011 en 2012, Thomas in 2018, red.). Oké, 'G' is nog geen wereldkampioen tijdrijden geweest, maar hij is misschien wel een iets betere klimmer dan Wiggins. 'G' is minder beroemd dan Wiggins, niet een grote ster, maar hij kan alles. Hij heeft zich ontwikkeld tot een echte toprenner."

Thomas kreeg tijdens de persconferentie evenveel aandacht als Froome

Beroemd

Op de tweede rustdag van de Tour zit geletruidrager Thomas naast viervoudig winnaar Froome en legt hij aan de massaal uitgerukte pers nog maar eens uit dat de twee goede vrienden zijn. "We rijden al elf jaar in hetzelfde team, hebben altijd veel samen getraind. We gaan goed met elkaar om. Tenminste, nu nog wel."

Heel even laat Thomas in de mallemolen van de Tour een glimp zien van de echte 'G', de man die volgens Sky-ploegleider Servais Knaven "heel veel humor" heeft. "Hij is niet iemand die de hele dag grappen aan het vertellen is, maar als hij een keer een grap maakt, dan kan hij heel goed uit de hoek komen."

Dat Thomas aan de vooravond van de belangrijkste week uit zijn wielerleven nog een grapje kan maken, lijkt aan te tonen dat de Brit nog niet bevangen is door de druk die bij het dragen van de gele trui hoort.

"Maar dat is niet zo gek, want als je een groep mensen moet uitkiezen die bij uitstek met druk kunnen omgaan, dan zijn het wel baanrenners die zich vier jaar lang voorbereiden op één wedstrijd, de Olympische Spelen", aldus Knaven. "Een ploegenachtervolging is maar 4 kilometer en dan moet alles eruit komen. Als je met die druk om kan gaan, kun je heel veel aan."

En dus lijkt niemand die hem kent eraan te twijfelen dat Thomas, die in een grote ronde nog nooit in de top tien geëindigd is, zondag in Parijs nog steeds de gele trui in zijn bezit kan hebben.

"Ik zie hem absoluut als de favoriet voor de eindzege", zegt Impey. "Zijn tijdrit is heel goed en hij klimt uitstekend. Ik ben bevriend met Chris en met 'G', dus ik wil geen kant kiezen. Maar ik zou het erg leuk vinden als 'G' zijn eerste Tour wint. En dan kan ik zeggen dat ik hem al kende voordat hij beroemd was."