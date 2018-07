Kruijswijk hoopt tweetal Sky af te matten met aanval in Pyreneeën

De 31-jarige Brabander gaat de slotweek in als nummer zeven van het klassement, maar als het aan Kruijswijk ligt klimt hij nog wat posities. Hij heeft met een achterstand van twee minuten op nummer drie Tom Dumoulin het podium nog in zicht.

Het plan wordt om geletruidrager Geraint Thomas en nummer twee Chris Froome, teamgenoten bij Sky, af te matten. "We moeten proberen Sky moe te maken en ervoor zorgen dat ze zelf het werk moeten opknappen. Nu hebben ze elke keer een ploegmaat die het gat kan dichtrijden", zegt Kruijswijk maandag tegen de NOS.

Hij kondigt dan ook aan aanvallend te gaan koersen. "Als je blijft afwachten en je komt er op de streep achter dat de anderen toch niet zo goed waren, ben je te laat. Je moet durven verliezen om te winnen."

Met ploeggenoot Primoz Roglic heeft Kruijswijk bovendien een sterke bondgenoot. De Sloveen staat er zelfs nog wat beter voor, vierde op 48 seconden van Dumoulin en 2.38 minuut achterstand op Thomas.

Topniveau

Beide renners voelen zich goed in aanloop naar de laatste bergetappes. "Dat terrein ligt me beter", stelt Kruijswijk. "Ik denk dat we er met z'n tweeën heel goed voorstaan."

Ook Roglic zal zich niet zomaar gewonnen geven. "Het maakt me niet zo veel uit of ik tweede, derde of vijftiende word. Ik ga mijn best doen voor het team. Dan zal ik aan het einde zeker blij zijn."

Ploegleider Frans Maassen heeft zijn twee klimgeiten ook geen concrete doelstelling opgelegd. "Ik denk dat we elke dag ons topniveau moeten halen in de derde week. We moeten het maximale eruit halen. Wat dat is, zien we in Parijs wel."

De Tour gaat dinsdag verder met de eerste Pyreneeën-rit, die van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon gaat. Na een rustige aanloop komen de renners in de laatste 70 kilometer drie flinke cols tegen, twee van eerste categorie en één van de tweede.