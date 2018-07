Lotto-Jumbo verlengt contract met fietssponsor Bianchi

Er is niet bekendgemaakt hoe lang het nieuwe contract loopt. Bianchi is naast Lotto en Jumbo een van de belangrijkste sponsoren van de Nederlandse equipe, die tijdens deze Tour al twee ritten won.

Bianchi is al sinds 2014 verbonden aan de ploeg van manager Richard Plugge. In die periode werden bijna honderd koersen gewonnen. "De samenwerking is zowel sportief als wat productontwikkeling betreft erg succesvol gebleken", aldus Lotto-Jumbo in een persbericht.

Plugge stelt dat zowel de ploeg als de fietsconstructeur een gezamenlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. "Zowel als team, met prestaties en opkomend talent, als met de Bianchi’s waarop we rijden. Wij zorgen voor de input om die te verbeteren."

"Innovatie is voor ons allebei de basis", vervolgt Plugge. "Wij willen het als team elke dag beter doen en bij Bianchi heerst dezelfde mentaliteit."

Lotto-Jumbo doet het in de Tour naast de twee etappezeges, binnengehaald door Dylan Groenewegen, ook goed in het klassement. Kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk staan allebei in de top tien van de rangschikking.