Froome zegt dat hij ook gelukkig is als Thomas Tour wint

"Als er een renner van Sky in Parijs op het hoogste trede van het podium staat, ben ik gelukkig", zei Froome maandag tijdens een persconferentie op de vraag of hij van plan is zijn ploeggenoot aan te vallen in de derde Tour-week.

Thomas begint de slotweek met een voorsprong van 1.39 minuut op viervoudig winnaar Froome. Sunweb-renner Tom Dumoulin heeft 1.50 achterstand op Thomas en staat derde in het algemeen klassement.

Met nog een individuele tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour kan de wereldkampioen tijdrijden Dumoulin mogelijk nog tijd goedmaken op zijn concurrenten.

Thomas liet zich in soortgelijke bewoordingen als Froome uit. "Het belangrijkste is dat een van ons wint. We zijn goede vrienden", zei de Welshman, om daar met een lach aan te voegen: "Nu nog wel, tenminste".

Beide Sky-renners gaan met onzekerheid de derde Tour-week in. Froome (33) heeft met de Giro d'Italia al een grote ronde in de benen. De 32-jarige Thomas reed nog nooit in de top tien van een grote ronde.

"De eerste en tweede plek in het algemeen klassement in deze fase van de Tour is een droom", vindt Froome. "We hebben tot nu toe een foutloze Tour gereden."

Brailsford

Teambaas Dave Brailsford zegt dat hij geen kopman wil aanwijzen voor de komende etappes. "Het zijn beide grote kampioenen. Ik zou graag zien dat een van de twee de Tour weet te winnen."

Sky kreeg zondag een tegenvaller te verwerken. De Italiaanse knecht Gianni Moscon werd door de organisatie naar huis gestuurd, omdat hij de Franse renner Elie Gesbert een klap gaf in de vijftiende etappe.

Sky heeft daardoor nog zeven renners in koers. Ook Sunweb begint aan de laatste Tour-week met zeven man, omdat de Australiër Michael Matthews al ziek opgaf in de eerste week.

Dinsdag rijdt het peloton de Pyreneeën in. In een rit over 208 kilometer van Carcassonne en Bagneère de Luchon staan er drie zware beklimmingen op het programma.