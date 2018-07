De Jongh: 'Knap dat Mollema knop heeft omgezet na heel zware week'

Mollema zat zondag in de goede kopgroep en kleurde de finale, maar in de sprint in Carcassonne moest hij het afleggen tegen medevluchters Magnus Cort Nielsen en Ion Izagirre.

"De afgelopen week was heel zwaar voor Bauke", aldus Steven de Jongh, ploegleider bij Mollema's team Trek-Segafredo. "Het is knap dat hij de knop heeft omgezet."

De Groninger had wel een paar dagen nodig om die omslag te bewerkstelligen. De afgelopen maanden stonden volledig in het teken van de Tour de France, maar na een valpartij vorige week zondag in de rit over de kasseien in Noord-Frankrijk kreeg hij te veel last van zijn rug.

Flink gehinderd door die blessure kon hij woensdag na de tweede Alpenrit een goed klassement definitief vergeten, omdat hij meer dan elf minuten verloor op geletruidrager Geraint Thomas.

"Die avond had ik het er erg lastig mee", zegt Mollema. "Maar het enige wat je kunt doen in een grote ronde is proberen vooruit te kijken en zo goed mogelijk te herstellen, en dat heb ik gedaan."

Ontspanning

Mollema zocht die woensdagavond wat ontspanning, ging iets later naar bed en richtte zich in de dagen daarna op zijn herstel.

"Ik ben de ploeg dankbaar, vooral de osteopaat en de masseur die dagelijks twee uur bezig zijn geweest om mijn rug te fixen. Aan het begin van de week stond hij helemaal schots en scheef, maar langzaam maar zeker kwam er wat meer beweging in en deed het wat minder pijn."

In die dagen moest de ploegleiding Mollema er af en toe aan herinneren dat hij als klassementsrenner sneller herstelt dan de gemiddelde coureur.

"Het hoort ook bij mijn beroep om de moed erin te houden bij een renner, dat is heel belangrijk", aldus De Jongh. "Maar ik wil niet zeggen dat dat het verschil heeft gemaakt, want uiteindelijk moet hij het zelf doen."

Herstel

Vrijdag, na de vlakke sprintersrit naar Valence, zei Mollema nog dat hij vond dat zijn herstel niet snel genoeg ging, maar een dag later voelde hij zich een stuk beter.

In de rit naar Mende, met een korte maar heel steile slotklim op een paar kilometer van de finish, wilde de Nederlander alweer proberen om mee te zitten in de kopgroep, maar hij was "nog niet helemaal wakker" aan het begin van de etappe.

"Maar ik kreeg er wel moraal van dat ik voelde dat mijn rug echt verbeterde", stelt Mollema. "Want die dagen daarvoor ging het nog niet echt best."

Pyreneeën

Zondag was de Groninger wel direct scherp, reed hij het hele eerste uur bij de eerste twintig en kwam hij in de kopgroep. Ook in de finale zat Mollema er goed bij, maar tegen de snelle Cort Nielsen was hij kansloos in de sprint.

"Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar ik ben blij dat de benen weer goed zijn", aldus de klimmer. "Er komen nog een paar mooie ritten aan, dus ik wil vanaf dinsdag zeker nog een paar keer in de ontsnapping proberen te komen."

De Jongh: "Bauke is er op gebrand om deze Tour nog een etappe te winnen. De jongens hebben hem de eerste week heel goed beschermd en nu wil hij graag wat terugdoen voor de ploeg. Laten we hopen dat hij in de Pyreneeën nog een rit kan uitzoeken."

Maandag is er een rustdag in de Tour. Dinsdag is de eerste van drie lastige Pyreneeënritten. In de 218 kilometer lange zestiende etappe moeten de renners in de laatste zeventig kilometer over twee cols van de eerste en één col van de tweede categorie. De finish ligt in Bagnères-de-Luchon na een afdaling van tien kilometer.