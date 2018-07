Sky-renner Moscon uit Tour de France gezet wegens slaan

Kort na het begin van de etappe in Millau kreeg Moscon het aan de stok met Elie Gestbert van Fortuneo-Samsic. Op tv-beelden was duidelijk te zien dat Moscon een achterwaartse klap uitdeelde.

Na de rit werden ploegleider Nicolas Portal en ploegbaas Dave Brailsford bij de jury ontboden. Na bestudering van de videobeelden besloot de jury dat Moscon naar huis moet.

De 24-jarige Italiaan was bezig aan zijn tweede grote ronde. Vorig jaar eindigde hij als 27e in de door Froome gewonnen Vuelta a España.

Het is niet de eerste keer in zijn prille carrière dat Moscon in opspraak komt. In 2017 werd hij door zijn ploeg voor zes weken geschorst, nadat hij Kévin Reza racistisch had bejegend.

Moscon werd er vorig jaar door Sébastien Reichenbach van beschuldigd dat hij hem expres had laten vallen. Ook werd hij gediskwalificeerd bij het WK omdat hij te lang aan de ploegleiderswagen hing.

Door het wegvallen van Moscon heeft Sky nog zeven renners in koers. Wout Poels is een van de overgebleven knechten van Thomas en Froome.

Pauwels

Ook voor Serge Pauwels is de Tour voorbij. De Belg kwam ten val bij de sprint om de negende plaats en brak daarbij zijn elleboog.

De renner van Dimension Data, die in het bergklassement op de derde plaats stond, moet geopereerd worden.

De vijftiende etappe werd gewonnen door de Deen Magnus Cort Nielsen, die onder andere Bauke Mollema (derde) klopte in de sprint. Maandag staat de tweede rustdag van deze Tour op het programma.