Rustdag komt gelegen voor Dumoulin na zware tweede Tour-week

"De rustdag komt zeker gelegen", aldus Dumoulin zondag na de finish van de vijftiende etappe in Carcassonne. "Het was echt een zware tweede week. Dus ik heb er wel zin in om maandag een klein beetje te fietsen en vooral heel veel niks te doen."

De 27-jarige Limburger begint de derde week dinsdag met een prima uitgangspositie, want hij staat derde in het algemeen klassement, achter het Team Sky-duo Geraint Thomas en Chris Froome.

Maar met drie zware Alpenritten van dinsdag tot en met donderdag en twee glooiende etappes in het weekend heeft de tweede week Dumoulin veel energie gekost. "Ik ben moe, maar dat geldt voor iedereen. Ik hoop dat ik minder vermoeid ben dan mijn concurrenten."

Niet gedenkwaardig

De vijftiende etappe van zondag was niet heel gedenkwaardig voor de klassementsrenners. Een grote kopgroep kreeg ruim 13 minuten voorsprong, waardoor het tempo in het peloton niet heel hoog lag. Op de slotklim van eerste categorie, de Pic de Nore, zette alleen Daniel Martin even aan.

"Maar dat was redelijk zinloos", aldus Dumoulin. "Het zorgde er wel voor dat we in het peloton in een goed tempo naar boven reden, maar het viel allemaal wel mee. Dit was niet de dag voor een aanval van de klassementsrenners, omdat het na de top van de slotklim nog ruim 40 kilometer naar de finish was. Dan heeft het niet veel nut om iets te proberen."

De kopman van Team Sunweb moest in de finale nog wel even goed opletten. "De afdaling van de slotklim was gevaarlijk, want het wegdek was redelijk hobbelig. Romain Bardet vloog ook nog bijna uit de bocht. Daarna was er op het vlakke stuk kans op waaiers, maar de wind stond net niet goed. Uiteindelijk is er niet veel gebeurd."

De Tour gaat dinsdag verder met de eerste van drie lastige Pyreneeënritten. In de 218 kilometer lange zestiende etappe moeten de renners in de laatste 70 kilometer over twee cols van de eerste en één col van de tweede categorie. De finish ligt in Bagnères-de-Luchon na een afdaling van 10 kilometer.