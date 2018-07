Mollema wist dat hij kansloos was in sprint tegen Cort Nielsen

"Ik wist dat die Cort Nielsen heel snel is. Hij wint volgens mij massasprints", zei Mollema kort na de etappe tegen de NOS.

In de laatste kilometers streed hij met Cort Nielsen en Ion Izagirre om de zege. De Deen won de sprint met overmacht voor de Spanjaard en de Nederlander.

"Ik miste snelheid tegen die mannen, jammer. Maar ik ben blij dat ik meezat in de juiste ontsnapping", vertelde de Groninger, die in de slotkilometers geen kans zag om solo weg te rijden bij zijn medevluchters.

"Ik had in de finale geen demarrage meer in de benen. Misschien had ik iets meer in het derde wiel moeten zitten, dan had ik wellicht nog iets kunnen proberen."

Kopgroep

Het duurde in de 181,5 kilometer lange etappe een tijd voordat een grote kopgroep van 29 man de zegen kreeg van het peloton. "Ik ben vol voor de ontsnapping gegaan in het begin van de rit", keek Mollema terug. "Ik zat steeds bij de eerste twintig man. Er werd erg hard gekoerst in de eerste kilometers."

Op zeven kilometer van de streep plaatste Mollema de beslissende demarrage uit de omvangrijke kopgroep. Hij kreeg alleen Cort Nielsen en Izagirre met zich mee. Het trio sprintte uiteindelijk om de zege in Carcassonne.

Vorige week zondag kwam Mollema nog hard ten val in de etappe naar Roubaix. Daar hield hij pijn in zijn rug aan over, waardoor hij in de Alpen veel tijd in het klassement verloor.

Inmiddels is de 31-jarige Nederlander hersteld van zijn blessure. Daardoor kan hij in het restant van de Tour voor etappezeges gaan. Vorig jaar won hij na een lange solo de vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk.

"Ik ben blij mee met hoe het nu gaat. Hopelijk komen er de komende dagen nog meer kansen", blikte hij vooruit op de laatste Tour-week.

Maandag staat er een rustdag op het programma. Daarna gaat het peloton de Pyreneeën in.