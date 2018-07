Mollema grijpt net naast zege in vijftiende etappe Tour de France

Mollema zat in de vlucht van de dag en bleef in de slotfase samen met Cort Nielsen en de Spanjaard Ion Izagirre over. De Deen toonde zich echter de sterkste in de sprint en Mollema moest zich tevredenstellen met de derde plek.

Voor Cort Nielsen is het de derde keer dat hij een etappe wint in een grote ronde. In de Ronde van Spanje van 2016 schreef de 25-jarige renner van Astana al eens twee ritten op zijn naam.

Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk zaten net als geletruidrager Geraint Thomas en Chris Froome de hele rit in het peloton. De klassementsrenners kwamen ruim dertien minuten na Cort Nielsen gezamenlijk over de streep en dus verandert er niets in de top van het algemeen klassement.

Mollema, die vorig jaar voor de eerste keer in zijn loopbaan een Tour-etappe won, staat nu op de 24e plek. De 31-jarige renner van Trek-Segafredo kijkt tegen een achterstand van 25 minuten en 52 seconden aan op Thomas.

Maandag genieten de renners van een rustdag en de Tour gaat een dag later verder met een bergetappe van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon over 218 kilometer. Zondag wordt de laatste etappe verreden.

Vluchters

Met drie beklimmingen en een lange afdaling richting de finish was de heuvelachtige vijftiende Tour-etappe op papier een droomrit voor vluchters.

Onder anderen Mollema en Robert Gesink kondigden aan mee te willen in de ontsnapping, maar de Nederlanders zagen Adam Yates, Warren Barguil en Gregor Mühlberger er in eerste instantie met zijn drieën vandoor gaan. Het tempo in het peloton was echter moordend en dus werd het trio niet veel later alweer gegrepen.

Na 50 kilometer was de vlucht van de dag alsnog een feit. Een grote groep van 29 renners, onder wie Mollema, Niki Terpstra en groenetruidrager Peter Sagan, kreeg de zegen van het peloton en koesterde vlak voor het beklimmen van de Côte de Luzençon een voorsprong van vier minuten.

Lilian Calmejane vond het tempo in de kopgroep niet hoog genoeg en ging er op de Col de Sié, een klim van ruim 10 kilometer, alleen vandoor. De Fransman van Direct Énergie sloeg een gaatje, maar de achtervolgende groep hield de achterstand beperkt tot een minuut en op zo'n 100 kilometer van de meet liet hij zich weer terugzakken.

Onrust

Met het naderen van de Pic de Nore, de laatste en zwaarste beklimming van de etappe, werd het voorin een stuk onrustiger. Terpstra zag twee aanvalspogingen stranden en ook een ontsnapping van Tom Skujins, Greg Van Avermaet en Fabien Grellier hield maar enkele minuten stand.

Grellier sloeg even later in zijn eentje alsnog een gaatje en de Fransman van Direct Énergie kreeg zijn landgenoot Julien Bernard van Trek met zich mee. Bij het beklimmen van de Pic de Nore, een klim van 12,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3 procent, koesterde het Franse duo een voorsprong van iets minder dan anderhalve minuut op de achtervolgers en twaalf op het peloton.

In de achtervolgende groep voerden Domenico Pozzovivo en Izagirre het tempo ondertussen op, waardoor verschillende renners al vroeg moeten lossen. Onder anderen Van Avermaet en Sagan, die vlak daarvoor nog zijn leiding in het puntenklassement had verstevigd in de tussensprint, konden niet mee op de laatste klim.

Even later gooide Rafal Majka nog wat olie op het vuur door een demarrage in te zetten. De Pool van BORA-hansgrohe slaagde erin de koplopers in te rekenen en pakte een voorsprong van 40 seconden op de achtervolgers.

Aanval Mollema

Majka kwam als eerste boven op de Pic de Nore en begon aan de lange afdaling naar de streep, maar werd wel aangevallen door Mollema, die zich samen met Cort Nielsen had losgerukt uit de eerste achtervolgende groep. Calmejane, Pozzovivo, Skujins, Michael Valgren en Izagirre voegden zich even later bij de twee renners.

De voorsprong van Majka leek even stabiel te blijven, maar op 15 kilometer van de meet werd hij alsnog ingerekend door de achtkoppige achtervolgingsgroep.

Met nog 7 kilometer te gaan zette Mollema de aanval in en hij kreeg, geholpen door de harde wind, alleen Cort Nielsen en Izagirre met zich mee. De strijd om de zege bleef tot de laatste kilometer spannend, maar Cort Nielsen was duidelijk een maatje te groot in de sprint.