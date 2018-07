Dumoulin verwacht vlak voor rustdag geen strijd tussen klassementsrenners

"Het is de laatste dag voor de rustdag, ik hoop eigenlijk op een makkelijk dagje", zei de nummer drie van het algemeen klassement zondag vlak voor de start van de rit van Millau naar Carcassonne.

Op veertig kilometer van de streep ligt de top van de Pic de Noire, na een klim van de eerste categorie. Het zou een plek kunnen zijn waar de toppers uit het klassement elkaar op de proef stellen.

"Ik verwacht het niet, maar je weet het nooit in de Tour'', zei Dumoulin. "In elke etappe liggen mogelijkheden, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand iets probeert veertig kilometer voor de finish. Daarna is er een afdaling en volgen vervolgens nog twintig vlakke kilometers."

Samenwerking

Dumoulin moest zaterdag in de veertiende etappe naar Mende in de slotfase acht seconden toegeven op de Sloveen Primoz Roglic, de nummer vier van het klassement, maar wist wel in het spoor van geletruidrager Geraint Thomas en nummer twee Chris Froome te blijven.

Roglic, coureur van Lotto-Jumbo, is voorlopig samen met Dumoulin de belangrijkste uitdager van het Sky-duo. De Limburger gelooft niet in een innige samenwerking met de Sloveen tegen de Britse overheersing.

"Nee, we zijn hier allemaal om te proberen de Tour te winnen. Bovendien, het hangt allemaal af van de benen. Als je niet goed bent en Sky controleert, hoef je sowieso niets te proberen."