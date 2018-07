Sagan wilde nog even afzien in Mende na 'saaie dag' in kopgroep

Sagan glipte aan het begin van de 188 kilometer lange overgangsetappe mee in een omvangrijke kopgroep. Nadat hij onderweg de punten voor de groene trui had opgeraapt, viel er voor zijn gevoel weinig meer te winnen.

"Eerlijk gezegd was het saai om de hele dag vooruit te rijden", zei de renner van BORA-hansgrohe nadat hij twaalf seconden na ritwinnaar Omar Fraile als vierde over de streep was gekomen. "Ik had toch het gevoel dat ik in de finale zou moeten lossen bij de betere klimmers."

Hij doelde daarmee op Côte de la Croix Neuve, een venijnige klim (3 kilometer met een stijgingspercentage van 10,1) die vlak voor de finish bedwongen moest worden. Jasper Stuyven begon daar met voorsprong aan, maar bergop werd hij achterhaald door Julian Alaphilippe en de Spaanse ritwinnaar Fraile.

Poging

Sagan, die deze Tour al drie ritzeges op zak heeft, deed vanuit de kopgroep ook nog een serieuze poging om naar de ontsnapte Belg toe te rijden.

"In de laatste vijf kilometer dacht ik: misschien moet ik toch maar eens proberen om nog wat af te zien. Ik had me de hele dag rustig gehouden in de kopgroep en bleek nog wel wat over te hebben."

"Toen ik over de top kwam, versnelde ik en probeerde ik het gat nog te dichten. Maar het was net niet genoeg. Ik ben blij dat de benen zo goed zijn, maar ik wilde op het laatst echt nog winnen."

Sagan is met nog een volle Tour-week voor de boeg al zo goed als zeker van zijn zesde groene trui in Parijs. De wereldkampioen staat op 437 punten, ruim het dubbele aantal van zijn naaste belager Alexander Kristoff (170). Hij zou daarmee Erik Zabel evenaren, die tot nu toe als enige zes keer het puntenklassement wist te winnen.