Mollema voldoende hersteld om voor zege te gaan in 'vluchtersrit'

"Er is een goede kans dat de ontsnapping wegblijft in deze rit, dus ik wil zeker proberen om in de kopgroep te komen", aldus Mollema.

Dat de 31-jarige Groninger alweer kan denken aan aanvallen is een verrassing, aangezien hij vrijdag nog zei dat het herstel van zijn rugblessure niet zo snel ging als hij hoopte. De kopman van Trek-Segafredo heeft last van zijn rug sinds hij vorige week zondag hard viel in de kasseienrit.

"Ik ben nog steeds niet helemaal 100 procent, maar het gaat een stuk beter dan vrijdag", zei Mollema zaterdag na de veertiende rit. "Er zit weer wat meer beweging in mijn rug, ik kan weer wat beter aanzetten en wat beter sprintjes trekken. Dat is een goed teken."

Testen

De nummer 26 van het klassement begon zaterdag zelfs helemaal vooraan in het peloton aan de lastige slotklim, de zeer steile Côte de la Croix Neuve.

"We hadden goede informatie over welke kant van de rotonde we moesten pakken op 6 kilometer van de finish en daardoor schoof ik daar zo opeens naar voren", aldus Mollema. "Toen ik daar zat, wilde ik me wel even testen. Het was lekker om de hartslag even omhoog te duwen in de finale."

De Nederlander haakte de eerste anderhalve kilometer aan bij de favorieten, maar drong daarna niet meer aan, aangezien de ritzege op het vliegveld van Mende al lang vergeven was aan Omar Fraile.

"Ik heb me niet helemaal uit elkaar getrokken op de slotklim. Ik wilde de klassementsrenners ook niet in de weg rijden. Ik weet wat zij meemaken op zo'n moment en het had voor mij weinig nut om nog voluit te gaan voor de dertigste plek."

Kopgroep

Voor Mollema zal het zondag zaak zijn om in de beginfase van de vijftiende rit in de kopgroep te komen, zodat hij voor de eerste plaats kan strijden. Dat zal geen gemakkelijke opdracht worden, want het halve peloton zal bij de vluchters willen zitten.

De 181,5 kilometer lange etappe van Millau naar Carcassonne is namelijk gemaakt voor de aanvallers, aangezien het parcours te zwaar is voor de sprinters en niet zwaar genoeg voor de klassementsrenners.

Onderweg is er een col van derde, een col van tweede en een col van eerste categorie. De top van die laatste klim, de 12,3 kilometer lange en gemiddeld ruim 6 procent steile Pic de Nore, ligt op ruim 40 kilometer van de streep, waarna er een lange afdaling en een stuk vlak volgt naar Carcassonne.

"Ik zal in het begin van deze etappe wat beter moeten opletten dan zaterdag. Toen begon ik te ver van achteren en belandde ik zelfs in de laatste waaier. Dat was niet heel erg handig, ik was nog niet helemaal wakker", zei Mollema, die vorig jaar voor het eerst in zijn carrière een Tour-rit won, met een glimlach.

De vijftiende etappe, de laatste voor de tweede rustdag, begint zondag om 13.10 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.00 uur. Robert Gesink heeft net als Mollema aangekondigd dat hij hoopt in de kopgroep te komen.