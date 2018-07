Kruijswijk: 'Geen geheim meer dat Roglic goed klassement wil rijden'

"We hoeven er geen geheim van te maken dat Primoz een goed klassement wil rijden", aldus Lotto-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk in gesprek met NUsport. "Zolang we met z'n tweeën mee kunnen doen met de besten, zullen we dat ook proberen. Als wij als ploeg met twee renners in de top vijf kunnen eindigen, rijden we een heel mooie Tour."

De 28-jarige Roglic, die nog niet eerder voor een klassement ging in een grote ronde, was zaterdag de beste klassementsrenner. Hij reed op de korte maar steile slotklim, de Côte de la Croix Neuve, weg uit de groep met favorieten en kwam op het vliegveld van Mende 8 seconden eerder over de streep dan Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin, de top drie van de algemene rangschikking.

Roglic staat in het klassement vierde op twee minuten en 38 seconden van Thomas. Kruijswijk, die in de veertiende rit 22 seconden toegaf op zijn ploegmaat, is de nummer zeven op 3.57.

"Vooraf hebben we gezegd dat ik voor het klassement ging rijden en dat Primoz in de luwte ging proberen ook mee te doen in de top", zei Kruijswijk. "Daar is hij nu heel goed mee bezig."

Heel explosief

De Brabander was tevreden over zijn eigen optreden in de lastige rit door het Centraal Massief. "Ik zat er goed bij. Dit was aan het einde echt even heel explosief, dat ligt mij wat minder dan een lange col in de Alpen. Ha, ik had het niet erg gevonden als de finish beneden in Mende was geweest."

De renners in het peloton beleefden een relatief rustige dag, omdat de koplopers een voorsprong van rond de twintig minuten kregen. "Zo'n etappe is wel even lekker", aldus Kruijswijk. "Maar je weet wel de hele dag dat het op het einde nog tien minuten maximaal knallen wordt."

De klimmer concludeerde na zijn geringe tijdverlies in Mende dat hij goed hersteld is van zijn inspanningen in de rit van donderdag, toen hij zo'n zeventig kilometer alleen op kop reed en pas vlak voor de top van de Alpe d'Huez werd ingehaald.

"Ik had gisteren wel vermoeide benen, maar dat gold voor iedereen na de Alpen. Ik had ook last van mijn rug, omdat die nogal wat te verduren heeft gehad tijdens mijn solo. Maar als je kijkt hoe ik vandaag rijd, kun je wel zeggen dat ik nog steeds goed herstel."

Pyreneeën

Kruijswijk hoopt dat hij daardoor volgende week in de drie zware Pyreneeënritten nog verder kan stijgen in het klassement, al verwacht hij niet nog een keer een aanval op te zetten als in de rit naar de Alpe d'Huez.

"Omdat ik me nu heel goed voel, denk ik dat er meer voor mij in het vat zit als ik in de Pyreneeën afwachtend ga koersen en ga proberen nog wat plekken te winnen in het klassement."

De Tour gaat zondag verder met een etappe van 181,5 kilometer van Millau naar Carcassonne, die gemaakt lijkt voor de vluchters. De top van de laatste klim ligt op meer dan veertig kilometer van de streep, waardoor de klassementsrenners zich waarschijnlijk rustig zullen houden.

"Maar ook zondag zal ik weer de hele dag attent moeten zijn", aldus Kruijswijk. "Zaterdag hebben we in de eerste tien kilometer van de etappe nog in waaiers gereden, dus het is niet zo eenvoudig dat er een kopgroep wegrijdt en dat je dan kan relaxen. Zo werkt het helaas niet."