Slagter baalt van miscommunicatie met Izagirre bij ontsnapping

"Ik had de etappe graag een keer overgedaan", treurde Slagter zaterdag na afloop van de etappe. "Ik heb hier zeker naar uitgekeken, want ik wist dat deze finish mij goed zou liggen."

De renner van Dimension Data sloot na de eerste beklimming van de dag samen met Jasper Stuyven in de afdaling aan bij Izagirre, die kort daarvoor was gedemarreerd uit de kopgroep.

Tussen Slagter en Izagirre wilde het echter niet vlotten. "Hij snapte er helemaal niets van", zei hij over de Spaanse kampioen. "Ik zei al: ik rijd vol mee, maar ik kan niet harder. Maar Izagirre dacht waarschijnlijk dat ik maar half meereed."

Kansloze missie

Het trio bouwde een voorsprong van 45 seconden op de achtervolgende groep op, maar de 29-jarige Slagter had al snel in de gaten dat het voor hem een kansloze missie was.

"Het was niet ideaal", aldus de Groninger. "Mijn plan was om in de afdaling hard naar beneden te rijden en de groep te breken, maar die afdaling leende zich daar totaal niet voor. Dus toen vroeg ik me af waar ik mee bezig was."

Stuyven reed op ruim 30 kilometer van de finish weg bij zijn medevluchters en slaagde er wel in om lange tijd uit de greep van de achtervolgende groep te blijven. Uiteindelijk werd hij op de slotklim nog gepasseerd door ritwinnaar Omar Fraile en Julian Alaphilippe, waardoor hij derde werd.

"Hij was de sterkste", zei Slagter over de Belg. "Alle credits voor Stuyven, want bij de stukken waar hij zo hard bergop reed, was het ik niet goed genoeg om bij de besten te horen."