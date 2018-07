Dumoulin kan ermee leven dat hij geen tijd pakte op Froome en Thomas

De kopman van Team Sunweb kwam in de rit, gewonnen door de Spanjaard Omar Fraile, in gezelschap van de twee Britten over de meet. Pogingen van de 27-jarige Limburger om zijn concurrenten op het slotklimmetje naar Mende te lossen, liepen op niets uit.

Dumoulin had het zelf ook even moeilijk, zo erkende hij na afloop. "Het was een pittig slotklimmetje. Ik had geen superbenen, dus ik moest het slim aanpakken. Ik bleef net onder mijn limiet en dat heeft me gered."

Nadat hij op eigen kracht terug wist te komen bij het groepje van onder anderen Thomas, Froome en Steven Kruijswijk, waagde Dumoulin zelf een poging. "Ze gingen even wat langzamer, dus ik probeerde zelf maar te gaan."

In de strijd om het geel geeft Dumoulin nog altijd 1.50 toe op Thomas. Zijn achterstand op nummer twee Froome is elf tellen.

Roglic

Thomas en Froome gaven echter geen krimp en zaten al snel in het wiel van de wereldkampioen tijdrijden. Alleen Primoz Roglic wist wat tijd te winnen op dat drietal. "Roglic was de sterkste. Uiteindelijk ben ik tevreden met dit resultaat."

De Sloveen van Lotto-Jumbo liep acht seconden in op Dumoulin. Het verschil tussen beide renners is 48 seconden in het voordeel van de Limburger. "Roglic is een gevaarlijke man voor het podium, maar we gaan het verder wel zien in de Pyreneeën. Ik heb in ieder geval niet het gevoel dat ik minder word", aldus Dumoulin.

De renners krijgen zondag eerst nog een nieuwe heuveletappe voor de wielen. Na de rustdag op maandag doemen op dinsdag de Pyreneeën op. De rit eindigt dan in Bagnères-de-Luchon.