Spanjaard Fraile wint veertiende Tour-rit, probleemloze dag Dumoulin

Astana-coureur Fraile maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, die een vrijgeleide van het peloton had gekregen. Hij achterhaalde op de slotklim de ontsnapte Belg Jasper Stuyven en kwam alleen over de streep.

Achter Fraile eindigde Julian Alaphillipe als tweede. Voor Stuyven zat er na een dappere solo van ruim 30 kilometer slechts een derde plek in.

De kopgroep bestond aanvankelijk uit 32 renners. Daarin zat ook Nederlander Tom-Jelte Slagter, die een vluchtpoging in de slotfase zag stranden. De coureur van Dimension Data eindigde uiteindelijk als negentiende.

Primoz Roglic was op 18 minuten achterstand de eerste klassementsrenner die de meet passeerde. Hij had een handvol seconden voorsprong op geletruidrager Geraint Thomas, Chris Froome en Dumoulin. De overige mannen van het klassement zaten daar niet ver achter.

Waaiers

Voor veel renners in het peloton verliep de heuvelrit relatief rustig. Aan het begin was er even wat stress onder de coureurs, toen het peloton in waaiers uiteen viel. Onder anderen Roglic, de nummer vier in de stand, liet zich verrassen. De groepen schoven echter snel ineen.

Vervolgens was het de beurt aan 32 renners om weg te rijden uit het peloton. Daarbij zaten grote namen als Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Peter Sagan en bolletjestruidrager Alaphilippe, maar ook Slagter.

Bij de achtervolgers nam Team Sky van geletruidrager Thomas het heft in handen, maar de Britse equipe wekte niet de indruk erg veel zin te hebben om de vluchtgroep terug te halen, waardoor de voorsprong snel opliep naar een minuut of tien.

Izagirre

Op de eerste beklimming van de dag, de Col de la Croix de Berthel, was het Gorka Izagirre die er als eerste vandoor ging. De Spaanse kampioen kreeg in de afzink gezelschap van Slagter en Stuyven. Het trio pakte al snel een voorsprong van 45 seconden op de achtervolgers, die slecht samenwerkten. Het peloton reed toen al op een kwartier achterstand.

Ook tussen Slagter en Izagirre wilde het niet vlotten. Stuyven had daar geen boodschap aan en besloot op ruim 30 kilometer van de streep zijn weg solo voort te zetten. Slagter en Izagirre werden vervolgens gepakt door een groepje achtervolgers.

Stuyven begon met een voorsprong van een kleine twee minuten aan de laatste klim van de dag, waarvan de top op anderhalve kilometer van de meet lag. Fraile zette de achtervolging in en achterhaalde Stuyven op 500 meter van de top. Hij hield vervolgens stand in de afdaling en boekte zijn eerste zege in de Tour ooit.

Roglic

Bij de klassementsrenners was Roglic de eerste die aanviel. De Sloveen kreeg weinig ruimte van de concurrentie, maar zorgde er wel voor dat veel renners moesten lossen. Dumoulin liet even een gaatje vallen, maar kon weer aansluiten.

De kopman van Team Sunweb ging vervolgens zelf op jacht naar Roglic, maar kreeg Thomas en Froome direct mee. Steven Kruijswijk en Romain Bardet konden niet volgen en liepen lichte averij op, terwijl Roglic wat van zijn achterstand in het klassement wist terug te pakken.

Zondag staat er wederom een heuvelachtige etappe op het programma. Het peloton rijdt dan van Millau naar Carcassonne, waar na 181 kilometer gefinisht wordt. Op 40 kilometer van de streep wordt de Pic de Nore beklommen, een col van eerste categorie.