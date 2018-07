Dumoulin zegt dat gewichtsverlies rol speelt bij goede prestaties bergop

"Het is makkelijker om lichter te zijn in de zomer. Dat komt denk ik door de warmte, dan heb ik niet zoveel nodig om af te vallen", zei Dumoulin zaterdag voor de start van de heuvelachtige etappe.

De Limburger benadrukte wel dat zijn goede vorm geen garantie is. "Het wil niet zeggen dat ik de hele Tour zo goed blijf. Simon Yates was in de Giro ook superlicht, maar zakte er uiteindelijk doorheen. We gaan het zien."

Yates leek in mei op weg naar de eindzege in de Giro. In de zware bergetappe van Venaria Reale naar Bardonecchia stortte hij in elkaar en nam Froome de leiding over. Froome won de Giro ook.

Dumoulin bezet met de Alpenetappes achter de rug de derde plek in het klassement met een achterstand van 1.50 op geletruidrager Geraint Thomas. Op nummer twee Chris Froome geeft hij elf seconden toe.

Slag

Wellicht kan Dumoulin zaterdag een slag slaan in de rit van Saint-Paul-Trois-Chateaux naar Mende. Op anderhalve kilometer van de finish ligt de top van de Côte de la Croix Neuve, een korte maar steile klim van tweede categorie (3 kilometer à 10,2 procent).

Eerder op de dag zei Team Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen tegen NUsport al dat hij voor de pittige etappe alle vertrouwen heeft in Dumoulin. "Op dit moment is er geen enkel signaal dat wij moeten denken dat Tom aan het verzwakken is", liet hij weten.

"Bovendien heeft hij laten zien dat het hem goed ligt als het aan het einde van een rit op deze manier bergop gaat. Maar of hij hierin beter is dan Froome of Thomas durf ik na twee weken koers niet te zeggen."