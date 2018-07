Ploegleider Dumoulin voorziet flinke strijd op 'pittige' Montée Jalabert

"Er zal zaterdag zeker aangevallen en gestreden worden door de klassementsrenners op de pittige slotklim", zegt Arthur van Dongen, ploegleider van Tom Dumoulin bij Team Sunweb, in gesprek met NUsport.

De 188 kilometer lange veertiende etappe begint in Saint-Paul-Trois-Châteaux en eindigt op het vliegveld van Mende. Op anderhalve kilometer van de finish ligt de top van de Côte de la Croix Neuve, een korte maar steile klim van tweede categorie (3 kilometer à 10,2 procent).

De col wordt sinds 2005 ook de Montée Laurent Jalabert genoemd, naar de Franse oud-renner die er in 1995 op de Franse feestdag naar de zege soleerde in de twaalfde etappe van de Tour.

"Voor een wielerliefhebber is dit een bekende klim", zegt Van Dongen. "Ik denk niet dat verschillen tussen de klassementsrenners heel groot zullen zijn, maar de koers zal wel gaan ontbranden op de Montée Jalabert."

De ploegleider heeft er vertrouwen in dat Dumoulin goed voor de dag zal komen. "Op dit moment is er geen enkel signaal dat wij moeten denken dat Tom aan het verzwakken is. Bovendien heeft hij laten zien dat het hem goed ligt als het aan het einde van een rit op deze manier bergop gaat. Maar of hij hierin beter is dan Chris Froome of Geraint Thomas durf ik na twee weken koers niet te zeggen."

Froome

Dumoulin begint de veertiende etappe op de derde plaats van het klassement. Zijn achterstand op geletruidrager Thomas is 1 minuut en 50 seconden. Het verschil met de nummer twee Froome is slechts 11 seconden.

Drie jaar geleden, toen de veertiende etappe van de Tour ook finishte in Mende, pakte Froome tijd op al zijn concurrenten behalve Nairo Quintana, al ging het om (tientallen) seconden en niet om minuten.

Servais Knaven, ploegleider van Froome en Thomas bij Team Sky, denkt net als Van Dongen dat er zaterdag wederom een strijd zal zijn tussen de kopmannen. "Dit is een dag waarop je als klassementsrenner tijd kan pakken", zegt hij.

Verhoudingen

Het zal waarschijnlijk nog niet de dag worden waarop er meer duidelijkheid komt over de verhoudingen bij Team Sky, waar 'schaduwkopman' Thomas voorlopig zijn kopman Froome de baas is.

De Britse ploeg houdt vol dat Froome de eerste man blijft, maar dat Thomas ook alle ondersteuning krijgt. "Chris is onze absolute kopman, hij is de renner die al zes grote rondes gewonnen heeft", zegt Knaven.

"Geraint is heel realistisch, hij is heel blij met waar hij nu staat en hij verbaast zichzelf elke dag weer. We hebben beide renners vanaf het begin van de Tour beschermd en dat zullen we blijven doen."

De Nederlandse ploegleider benadrukt dat er geen frictie is tussen Thomas en Froome, zoals er in de Tour van 2012 bij Sky wel ruzie was tussen kopman Bradley Wiggins en 'knecht' Froome.

"Chris en Geraint zitten al sinds 2008 bij elkaar in de ploeg, eerst bij Barloworld en nu al negen jaar bij Sky. Ze kennen elkaar door en door, wonen bij elkaar om de hoek in Monaco, trainen heel veel samen. Dus ze weten allebei precies hoe de vork in de steel zit. En als er echt keuzes gemaakt moeten worden, zal dat op een goede manier gebeuren."

De veertiende etappe van de Tour begint zaterdag om 13.05 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.30 en 17.55 uur.