Froome roept Tour-organisatie op tot actie na duw van toeschouwer

"Dat supporters contact maken met de renners en daarmee invloed hebben op de wedstrijd, gaat veel te ver", zegt de renner van Team Sky tegen de NOS. "De organisatie zou daar meer tegen moeten doen."

Tijdens de slotklim stapte donderdag plotseling een man naar voren die de nummer twee in het klassement een zetje gaf. "Gelukkig ben ik niet gevallen of geblesseerd geraakt", zegt de Brit die na een salbutamolaffaire weinig krediet bij het publiek heeft en constant werd uitgejouwd.

Tour-directeur Christian Prudhomme reageerde eerder op vrijdag geschrokken op de kritiek die losbarstte na de twaalfde etappe van donderdag. "Ik wil dat de wielerfans de renners respecteren. Je kunt een wielrenner ondersteunen zonder anderen daarbij lastig te vallen."

Negativiteit

Froome kreeg pas enkele dagen voor de start te horen dat de UCI hem niet strafte voor de te hoge waarde van het astmamiddel dat in de Vuelta van vorig jaar in zijn urine aangetroffen werd. Omdat een voorwaardelijke schorsing uitbleef, mocht hij dit voorjaar meedoen aan de Giro d'Italia, waar hij Tom Dumoulin van de eindzege hield.

"Dit jaar heb ik een hoop op mijn bord gehad. Natuurlijk heeft dat veel energie gekost, het heeft me afgeleid. Maar ik probeerde me op de trainingen te focussen en ben blij dat die zaak niet meer boven mijn hoofd hangt tijdens de Tour."

Daags voor de start van de Tour schreef Froome een open brief in de Franse krant Le Monde in de hoop de sympathie van het Franse publiek terug te winnen. Hij gaf daarin onder meer aan "de gele trui nooit ten schande te zullen maken".

"Ik denk dat het wel heeft gewerkt. Maar het blijft de Ronde van Frankrijk en dus hebben we te maken met negativiteit. Al hebben we dat altijd gehad. Ik heb niet het gevoel dat het erger is dan andere jaren."

Perfect scenario

De prestaties van Froome lijken niet onder de vijandige sfeer te lijden. Na dertien etappes heeft Froome nog steeds volop zicht op zijn vijfde Tour-zege, al moet hij dan wel een achterstand van 1.39 minuten op zijn ploeggenoot Geraint Thomas zien te dichten.

Hoewel een interne machtsstrijd op de loer zou kunnen liggen, is daarvan volgens de 33-jarige Engelsman geen sprake. "Als er een Sky-renner als eerste over de streep komt, ben ik blij."

Hij geeft dan ook alle credits aan zijn ploeggenoot, die in een grote ronde nooit hoger eindigde dan de vijftiende plaats (Tour 2015 en 2016). "Hij was absoluut fantastisch. Dit is voor ons het perfecte scenario, want we staan eerste en tweede als we aan de Pyreneeën beginnen."

Dumoulin

Achter het Sky-duo is Tom Dumoulin 'best of the rest'. De renner van Team Sunweb staat derde, slechts 11 seconden achter Froome, en lijkt halverwege de Tour de belangrijkste uitdager.

"Hij is de grootste concurrent, want hij staat het dichtstbij. Maar er zijn meer mensen die we niet moeten vergeten, zoals Romain Bardet en Mikel Landa."

Froome ziet Dumoulin wel als een bijzondere concurrent, omdat de Nederlander geen typische klimmer is. "Hij rijdt meer gecalculeerd, neemt minder risico. Hij is mentaal sterk en weet precies welk tempo hij moet rijden."

