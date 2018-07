Vluchter De Gendt: 'Alpen zitten nog bij iedereen in de benen'

"Ik had gehoopt met vijftien renners weg te rijden, maar het werd maar een groepje van vier en dat was veel te weinig", aldus De Gendt na de finish in Valence.

De ervaren renner van Lotto Soudal kreeg aan het begin van de vlakke etappe Tom Scully met zich mee. Later sloten Michael Schär en Dimitri Claeys aan bij dat duo, maar de vier vooraan kregen nooit meer dan twee minuten voorsprong van het peloton.

"Dat is vervelend", stelde De Gendt. "Maar we doen dat zelf ook als we voor een sprint rijden, dat is de manier van koersen."

Sagan

De Gendt hoopte dat het afstappen van topsprinters Mark Cavendish, Marcel Kittel, Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en André Greipel ervoor zou zorgen dat de aanvallers vrijdag een kans zouden krijgen.

"We hadden de hoop dat er maar twee sprintersploegen voor de zege wilden rijden en die kunnen het nooit redden tegen vijftien man. Maar we waren maar met vier en dan is het een mission impossible."

Met BORA-hansgrohe (voor Peter Sagan), Groupama-FDJ (voor Arnaud Démare), UAE Team Emirates (voor Alexander Kristoff) en Trek-Segafredo (voor John Degenkolb) waren er vier teams die graag een massasprint in Valence wilden. Sagan won uiteindelijk zijn derde rit van deze Tour door Kristoff en Démare voor te blijven.

"De sprintersploegen hebben het goed gespeeld", aldus De Gendt. "We hadden ook redelijk wat tegenwind en het parcours zat ons wat tegen."

De vier vluchters probeerden in de laatste 30 kilometer nog wel op te schakelen naar een hoger tempo. "Maar er zat niet veel energie meer in mijn lijf", zei De Gendt. "Het is veilig om te zeggen dat de Alpen nog bij iedereen in de benen zaten. Maar morgen ga ik het zeker nog een keer proberen."