Mollema vindt dat herstel van rugblessure nog niet snel genoeg gaat

"Er zit wel iets meer beweging in mijn rug en daardoor heb ik misschien wat minder pijn, maar echt 100 procent is het helaas niet", aldus Mollema na de finish van de door Peter Sagan gewonnen rit in Valence. "Het herstel gaat nog niet zo snel als ik wil."

De kopman van Trek-Segafredo zat het grootste deel van de relatief makkelijk sprintetappe achter in het peloton. In de finale deed hij nog een klein beetje kopwerk voor zijn ploegmaat John Degenkolb, die achter Sagan, Alexander Kristoff en Arnaud Démare naar de vierde plek sprintte.

"Het was een mooi moment om de ploeg wat te helpen. Een inspanning van een paar kilometer zal niet veel veranderen aan mijn herstel. De laatste paar kilometer ben ik weer naar achteren gegaan. Ik ga me niet mengen in de massasprint", stelde Mollema, die als tachtigste over de streep kwam op 1 minuut en 23 seconden van de winnaar.

Ritzege

De Groninger hoopt de komende dagen zodanig te herstellen dat hij in de laatste Tour-week in de Pyreneeën nog mee kan strijden om een ritzege. "Vorig jaar is me dat gelukt. Het is iets moois om naar uit te kijken, maar het is nog maar even de vraag of ik de kans zal krijgen om in een ontsnapping te komen."

Mollema, die in de algemene rangschikking is afgezakt naar de 22e plaats op ruim 37 minuten van geletruidrager Geraint Thomas, probeert over de teleurstelling heen te komen dat zijn doel deze Tour - een goed klassement rijden - niet meer gaat lukken.

"Natuurlijk baal ik van binnen. De ritten van de afgelopen dagen in de Alpen waren normaal mijn ritten, dus ik heb zeker wel even gedacht: shit, ik had nu in de top tien van het klassement kunnen staan. Maar het is niet anders."

Mollema herinnerde zich desgevraagd dat hij één keer eerder hersteld is van een blessure in de Ronde van Frankrijk. "In mijn eerste Tour in 2011 was ik ziek op de eerste rustdag, voelde ik me superslecht. Maar in de laatste week werd ik nog tweede in de zeventiende etappe. Misschien is dat een beetje vergelijkbaar."

De Tour gaat zaterdag verder met een lastige rit naar het Centraal Massief. Vlak voor de finish ligt een col van 3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2.