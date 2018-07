Sagan focust zich op groen in Parijs na sprintzege in 'gouden etappe'

De Slowaak van BORA-hansgrohe verwees in de massasprint van de dertiende rit de Noor Alexander Kristoff en de Fransman Arnaud Démare naar de plaatsen twee en drie. Door opgaves van onder anderen Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en André Greipel is het sprintersgilde overigens flink uitgedund.

"Dit was een gouden etappe voor ons", zei Sagan in het interview direct na de aankomst. "Het is fanstastisch, ik ben heel blij met deze overwinning. Ik moet ook mijn ploeggenoten bedanken, ze hebben het geweldig gedaan."

Sagan, die eerder deze Tour de tweede en de vijfde etappe op zijn naam schreef, heeft een enorme voorsprong op de concurrentie in het puntenklassement. Hij verzamelde met 398 punten ruim het dubbele aantal van zijn naaste belager Kristoff (170).

"Hoewel het misschien wel lijkt of het nu zeker is, moet ik de Tour nog wel eerst uitrijden. Het is nu belangrijk om de groene trui naar Parijs te brengen."

Rustige dag

Na het spectaculaire drieluik in de Alpen deden de renners het in de 169 kilometer lange rit van Bourg d'Oisans naar Valence betrekkelijk rustig aan. Een kopgroep van vier man reed lange tijd met een kleine voorsprong voor het peloton uit, maar op zes kilometer van de streep kwam alles weer samen.

"Ik denk dat iedereen in het peloton blij was dat de etappe vandaag iets rustiger was", concludeerde Sagan. "Door de vlakke rit kon iedereen wat herstellen."

In de massasprint leek de wereldkampioen aanvankelijk te ver van achteren te zitten, maar hij schoot op het juiste moment naar voren. "Ik moest van ver komen. Ik koos uiteindelijk voor het wiel van Alexander Kristoff en dat pakte goed uit."

Als de 28-jarige Sagan het groen dit jaar naar Parijs brengt, evenaart hij het record van Erik Zabel. De Duitser veroverde de puntentrui tussen 1996 en 2001 in totaal zes keer.