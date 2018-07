Sagan boekt derde ritzege in Tour, Thomas blijft leider in klassement

Sagan bleef na 169,5 kilometer tussen Bourg d'Oisans en Valence de Noor Alexander Kristoff (tweede) en de Fransman Arnaud Démare (derde) voor.

Het was voor de drager van de groene trui alweer zijn derde dagzege in deze editie van de Ronde van Frankrijk en zijn elfde overall.

Sagan werd vorig jaar uit de Tour de France gezet nadat hij in de sprint van de vierde etappe Mark Cavendish ten val had gebracht.

Geraint Thomas bleef de leider in het algemeen klassement. De Brit van Team Sky heeft nog altijd 1 minuut en 39 seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Chris Froome en 1.50 op Tom Dumoulin.

Klimmetjes

Na drie zware bergritten konden de klassementsrenners het vrijdag eindelijk weer een keer rustig aan doen en was het woord voornamelijk aan het geringe aantal sprinters dat nog in koers was.

In het parcours zaten weliswaar twee gecategoriseerde klimmetjes, de Côte de Brié en de Côte de Ste-Eulalie, maar omdat deze zich op ruime afstand van de finish bevonden, moesten ze niet voor problemen bij de spurters zorgen.

Zonder de donderdag afgestapte Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en André Greipel - samen goed voor vier zeges in deze Tour - was Sagan de favoriet voor de overwinning en zijn ploeg BORA-hansgrohe nam dan ook gelijk bij de start de touwtjes in handen.

De Gendt

De Duitse formatie liet weliswaar vier man (Thomas De Gendt, Michael Schär, Tom Scully en Dimitri Claeys) ontsnappen, maar zij kregen nooit meer dan twee minuten voorsprong, waardoor vooruitblijven een nagenoeg kansloze missie voor hen was.

Met nog 50 kilometer voor de boeg bedroeg het verschil nog maar veertig seconden, maar omdat de sprintersploegen niet wilden dat de samensmelting zo vroeg al een feit zou zijn, kregen de koplopers weer wat extra marge.

Op 6 kilometer van de meet werd Schär als laatste van de vluchters ingerekend, waarna naast BORA-hansgrohe, Groupama-FDJ (voor Démare) en UAE Team Emirates (voor Kristoff) en Trek-Segafredo (voor John Degenkolb) zich opmaakten voor de massasprint.

Philippe Gilbert probeerde die met een ultieme krachtsinspanning in de laatste kilometer nog te voorkomen, maar hij slaagde niet in die missie, waarna Sagan in de laatste meters op overtuigende wijze het harde werk van zijn ploeg beloonde.