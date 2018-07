Sprinters ervaren Alpe d'Huez-rit als een van zwaarste Tour-etappes ooit

"Dit was één van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden in de Tour de France", zegt Peter Sagan op zijn eigen website. "Voor mij was het zaak om deze drie immense bergritten te overleven en ik ben blij dat het gelukt is."

Woensdag moesten Marcel Kittel en Mark Cavendish de Tour al verlaten omdat ze te laat binnenkwamen in de tweede Alpenrit deze Tour en de zware beklimmingen eisten een dag later ook hun tol bij onder anderen Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en André Greipel.

Groenewegen, die de zevende en de achtste etappe won, moest in de twaalfde rit al snel lossen. Niet veel later stapten ook de Duitser Greipel (Lotto Soudal) en de Colombiaan Gaviria (Quick-Step Floors), winnaar van de eerste en vierde rit, af.

"De voorbije drie dagen waren niet gemakkelijk en te zwaar voor mij", concludeert Greipel, die voor de eerste keer in acht Tour-deelnames moest afstappen.

"Al gauw voelde ik dat dit het einde van mijn Tour zou worden. Anderen kiezen er misschien voor om aan de ploegwagen te hangen, maar als ik niet op eigen kracht de finish kan bereiken, ga ik liever naar huis."

Kritiek

Tim Declercq, teamgenoot van Gaviria bij Quick-Step Floors, is kritisch op Tour-organisatie ASO. Nu de meeste topsprinters niet meer meedoen, krijgen de laatste vlakke etappes volgens de Belg een stuk minder aanzien.

"Willen jullie een sprint op de Champs-Élysées zonder sprinters? Je moet wel een heel goede klimmer zijn om in zo'n zware bergetappe te voldoen aan de tijdslimiet", zegt Declercq op Twitter.

Bij Daryl Impey was er vooral sprake van opluchting. De Zuid-Afrikaanse sprinter bereikte net als onder anderen Sagan, John Degenkolb, Arnaud Démare en Alexander Kristoff tijdig de finishlijn op de Alpe d'Huez en mogen hun Tour dus vervolgen.

"Ik moest heel diep gaan in de twaalfde etappe", schrijft Impey op Twitter. "Dit was één van de zwaarste etappes deze Tour."

De sprinters krijgen vrijdag direct loon naar werken, want de kans is groot dat de dertiende Tour-etappe in een massasprint eindigt. De renners vertrekken om 13.45 uur uit Bourg d'Oisans en komen 169,5 kilometer later aan in Valence.