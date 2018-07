Dumoulin noemt man die Froome belaagde op Alpe d'Huez 'triest figuur'

"Wat een triest figuur. Ze moeten hard optreden tegen dit soort gasten en hopelijk gebeurt het dan niet meer", zei Dumoulin donderdagavond in het Belgische wielerprogramma Vive le Vélo over de supporter die zich misdroeg.

Froome zat ruim 6 kilometer voor de finish in een groepje klassementsrenners dat de aanval inzette op leider Steven Kruijswijk, toen een toeschouwer op de renners afliep en vervolgens een duw uitdeelde aan Froome.

De Brit van Team Sky werd even uit balans gebracht, maar slaagde er zonder veel moeite in op zijn fiets te blijven zitten. Froome was tot de finish voorin te vinden en kwam uiteindelijk als vierde over de streep op de Alpe d'Huez.

Confrontatie

De viervoudig Tour-winnaar liet in aanloop naar de Ronde van Frankrijk al weten dat hij rekening hield met een confrontatie met wielerfans langs de weg.

In de Tour van 2015 werd al eens urine naar zijn hoofd gegooid en door de slepende salbutamolzaak, waarin Froome onlangs werd vrijgesproken, is zijn populariteit er niet beter op geworden.

Ook Dumoulin ging ervan uit dat de twaalfde Tour-etappe hectisch zou verlopen voor Froome. In de rit naar de Alpe d'Huez staan traditiegetrouw veel fans langs de weg en dat leidde in het verleden al eens tot incidenten.

"Uiteindelijk viel het toch nog mee, want dit was te verwachten", zei de Nederlander. "Het is toch voornamelijk boegeroep. Ik kan me niet voorstellen dat dat de prestaties van Froome beïnvloedt, maar zo wil je niet door Frankrijk fietsen. Hopelijk wordt het minder."

Nibali

Vincenzo Nibali was donderdag eveneens het slachtoffer van fans op de Alpe d'Huez, die de wegen smal maakten door dicht op de renners te staan. De Italiaan ging in het gedrang naar de grond en moest de Tour verlaten met een gebroken ruggenwervel.

De twaalfde Tour-etappe werd gewonnen door geletruidrager Geraint Thomas, die naast zijn kopman Froome ook onder anderen Dumoulin (tweede) en Romain Bardet (derde) aftroefde in de sprint. Kruijswijk eindigde als tiende.

Thomas heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van een minuut en 39 seconden op Froome, die op zijn beurt weer elf tellen voorsprong heeft op nummer drie Dumoulin.

Vrijdag staat er na drie bergetappes weer een vlakke rit op het programma. De renners vertrekken om 13.45 uur uit Bourg d'Oisans en komen 169,5 kilometer later aan in Valence.