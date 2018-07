Afgestapte Groenewegen startte laatste Alpenrit 'tegen beter weten in'

"Ik heb vanochtend tegen beter weten in besloten om te starten, maar het lichaam wilde gewoon niet meer", zei Groenewegen na de finish van de rit bij het hotel van Lotto-Jumbo in Alpe d'Huez.

De 25-jarige Amsterdammer ging zondag in de kasseienrit hard onderuit en hield daar kneuzingen in zijn linkerknie aan over. De laatste dagen kwam daar flinke pijn in de rug bij.

Dinsdag en woensdag kwam Groenewegen nog net voor de tijdslimiet binnen, maar donderdag kwam hij na de tweede col van de dag helemaal alleen te rijden op ruim een kwartier van de koplopers, waarna hij in de neutrale wagen stapte.

"We hebben woensdagavond nog geprobeerd om mijn lichaam in orde te krijgen, maar ik heb te veel last van mijn rug. Door mijn pijnlijke knie ben ik wat gaan compenseren en is het in mijn rug geschoten. Die pijn is eigenlijk alleen maar erger geworden."

Groenewegen weet dat er vrijdag een vlakke rit op het programma staat en dat er dus weer een kans op een massaprint is. "Maar op deze manier kan ik ook niet sprinten. En ik rijd de Tour niet om 'm per se uit te rijden. Ik moet ook uitzicht hebben dat ik kan winnen."

Succesvol

Voor de Nederlands kampioen van 2016 kwam er zo een einde aan zijn succesvolste Tour. Hij won vorige week de zevende en de achtste rit, waardoor hij na Joop Zoetemelk en Jan Raas in respectievelijk 1976 en 1978 pas de derde Nederlander is die twee etappezeges op rij heeft geboekt in de Tour.

"Ik houd me na deze Tour dan ook vooral vast aan het goede gevoel van die twee overwinningen", aldus Groenewegen. "Het gebeurt niet elk jaar dat een Nederlander twee ritten wint. Natuurlijk had ik net als vorig jaar graag in Parijs willen winnen en de Tour uitgereden, maar dat zat er echt niet meer in."

De Noord-Hollander kwam na zijn opgave in een neutrale wagen terecht met André Greipel en Fernando Gaviria, twee andere topsprinters die donderdag moesten afstappen.

"De sfeer in de auto was prima. Voor Gaviria verzachten de twee ritzeges de pijn en dat geldt ook voor mij."