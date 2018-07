Trotse Gesink heeft 'heel veel respect' voor lange solo Kruijswijk

"Ik ben ontzettend trots op wat mijn kamergenootje vandaag heeft laten zien", zei Gesink na de finish op de 'Nederlandse Berg'. "Het is heel bijzonder wat Steven gedaan heeft, ik heb heel veel respect voor de manier waarop hij gekoerst heeft."

Kruijswijk schoof net als Gesink al in de beginfase van de twaalfde rit mee met een omvangrijke kopgroep. Op de Col de la Croix de Fer, de derde klim van de dag, ging de 31-jarige Brabander er alleen vandoor en op een gegeven moment reed hij meer dan zes minuten voor de groep met favorieten.

Thomas

De lange solo strandde op minder dan 4 kilometer van de streep op de Alpe d'Huez. Kruijswijk kwam uiteindelijk op 53 seconden van ritwinnaar Geraint Thomas als tiende over de streep.

"Team Sky bleef de hele rit goed samen als ploeg en ze hebben heel hard op kop gereden in de vallei richting de Alpe d'Huez", aldus Gesink, die zelf 21e werd op ruim acht minuten. "Ik denk dat Steven daar veel krachten heeft verspeeld, want dat was een stuk waar het veel extra energie kostte om solo te rijden."

"Ik vind het heel jammer voor Steven dat hij het niet gered heeft. Maar hij en het team hebben vandaag heel goed gereden. Als wij als ploeg zo sterk blijven koersen, ligt er nog veel moois in het verschiet deze Tour."

Masterplan

Dat Kruijswijk al in de eerste tientallen kilometers van de rit in de kopgroep belandde, was niet een van tevoren bedachte tactiek. "Als het allemaal geklopt had, hadden we het achteraf natuurlijk uitgelegd als een masterplan", grapte Gesink. "Maar nee, Steven was daar opeens en toen hebben we er samen het beste van gemaakt."

"Het was heel hectisch aan de voet van de Col de la Madeleine (de eerste klim van de dag, red.), veel renners wilden in de kopgroep zitten en er sprongen ook wat klassementsrenners mee. Dan is het logisch voor Steven om erbij te zitten. Als Nairo Quintana demarreert, lijkt het me slim om alert te zijn."

Gesink gaf toe dat het minder logisch was om al op 70 kilometer van de streep aan een solo te beginnen. "Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat hij ietwat vroeg alleen ging. Maar hij was supersterk, pakte zes minuten op de groep met favorieten. Ik denk dat hij net genekt is door de wind in het laatste stukje van de vallei naar de Alpe d'Huez."

De Tour gaat vrijdag verder met een relatief vlakke overgangsrit van Bourg d'Oisans naar Valence.