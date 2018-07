Oud-winnaar Nibali verlaat Tour de France met gebroken ruggenwervel

De uitslag kwam donderdag aan het licht na onderzoek in het ziekenhuis, meldt de ploeg aan verschillende media. Nibali bevestigt zelf op Twitter eveneens dat zijn Tour erop zit. "Ik keer morgen huiswaarts voor een periode van herstel. Bedankt voor alle lieve berichten en tot volgend jaar."

De Tour-winnaar van 2014 werd in het ziekenhuis onderzocht nadat hij in de slotkilometers ten val kwam. Nibali ging naar de grond door toedoen van toeschouwers, die dicht op de renners stonden en de weg zo smal maakten.

De Italiaan kroop met een van pijn vertrokken gezicht weer op zijn fiets en bereikte nog als zevende de meet, op dertien seconden van ritwinnaar Geraint Thomas.

Kopman

Nibali stond in het klassement op de vierde plaats. De kopman van Bahrain-Merida had daarin een achterstand van 2.37 minuut op Thomas. Hij is na Richie Porte en Rigoberto Urán de derde klassementsrenner die de Tour voortijdig verlaat.

Ambulance

Nibali klaagde na afloop van de rit over pijn in zijn onderrug en werd direct na de finish naar het mobiele medisch centrum gebracht. Uit de scans die daar werden gemaakt, werd echter niet duidelijk of er sprake van een breukje was.

Volgens teamarts Emilio Magni had Nibali echter zo veel pijn, dat hij naar het ziekenhuis vervoerd werd. Daar werd het nieuws dat de ploegleiding al vreesde bevestigd.

De 33-jarige coureur was zelf direct na de finish al niet optimistisch. "Het was een harde klap en het lukte me niet om direct op te staan. Op dit moment loop ik niet echt lekker. Ik hoop dat het niet serieus is, maar dat is even afwachten."

De Tour de France gaat vrijdag verder met een nagenoeg vlakke rit over 169,5 kilometer van Bourg d'Oisans naar Valence. Het lijkt een rit voor de overgebleven sprinters te zijn.