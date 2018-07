Geletruidrager Thomas blijft ook na tweede dagsucces voor Froome rijden

Thomas bleef na een machtige sprint Tom Dumoulin (tweede), Romain Bardet (derde), Chris Froome (vierde) en Mikel Landa (vijfde) voor op de Alpe d'Huez.

De Brit van Team Sky heeft in de strijd om de gele trui nu een voorsprong van 1.39 minuten op zijn ploeggenoot en titelverdediger Froome, 1.50 op Dumoulin, 2.37 op Vincenzo Nibali en 2.46 op Primoz Roglic.

De grote vraag is dus of Thomas nu ook voor de winst van de Ronde van Frankrijk mag gaan, of dat hij Froome in de laatste week aan een vijfde eindzege moet helpen.

"Ik blijf gewoon voor Froome rijden, hij is onze leider", liet de Welshman vlak na de finish op de 'Hollandse Berg' aan duidelijkheid niets te wensen over. "Chris is misschien wel de beste renner aller tijden. Niet ik, maar hij weet hoe je een grote ronde moet winnen. Dat ik nu de gele trui heb, geeft ons een extra troefkaart om uit te spelen."

Sky-ploegleider Nicolas Portal was na de finish van de twaalfde rit ook duidelijk over de verhoudingen. "Froome is absoluut onze nummer één", zei de Fransman. "Maar we zullen Geraint ook ondersteunen. Het heeft geen nut om nu volledig voor de een of volledig voor de ander te kiezen. Wij willen dat besluit niet nemen, de bergen zullen het besluit voor ons nemen."

Sprakeloos

Thomas was door het dolle heen met zijn tweede ritzege op rij. Hij was woensdag ook al de sterkste in La Rosière. "Ongelooflijk. Ik ben sprakeloos. Alpe d'Huez, man!", herhaalde de glunderende 32-jarige renner een paar keer.

"Ik heb er niet eens ooit van gedroomd dat ik hier zou kunnen winnen. Toen ik over de streep kwam, dacht ik: zit er nou nog een renner voor me? Ik kon het niet geloven. Ik ben in de zevende hemel, het is bizar dat ik op deze beroemde col gewonnen heb."

Thomas ging in de laatste kilometers nog bijna onderuit want Nibali viel vlak voor hem door toedoen van een motorrijder. "Ik ben over zijn achterwiel gereden, het scheelde niet veel of ik was ook gevallen. Het is natuurlijk heel slecht voor de koers dat Nibali zo werd uitgeschakeld, hij had hier eigenlijk ook mee moeten strijden om de ritzege."

De Tour de France gaat vrijdag verder met een nagenoeg vlakke rit over 169,5 kilometer van Bourg d'Oisans naar Valence.

Op het parcours bevinden zich weliswaar twee klimmetjes van vierde categorie, de Côte de Vizille en de Côte d'Hostun, maar deze liggen beide op ruime afstand van de streep, dus het lijkt een rit voor de overgebleven sprinters.