Dumoulin baalt dat hij kans op ritzege 'verkloot' met schakelfout

"Ik verkloot het gewoon in de sprint", zei Dumoulin kort na de finish op de beroemde Alpencol. "Ik maak een stomme schakelfout, ik baal hier echt van."

Dumoulin moest in de etappe met finish op Alpe d'Huez alleen geletruidrager Geraint Thomas voor laten gaan. De Limburger bleef nog wel Romain Bardet en titelverdediger Chris Froome nipt voor in de sprint van de overgebleven favorieten.

"Ik denk dat Thomas sterker was. Maar als ik die schakelfout niet maak, dan maak ik wel een kans om te winnen. Ik moest door die fout een paar meter laten en die maak je niet meer goed", aldus de 27-jarige Dumoulin, die derde blijft in het algemeen klassement.

"Het was heel stom. Ik liet me verrassen door Mikel Landa, die ineens aan ging en ik kreeg mijn ketting niet meteen op het buitenblad. Ik reed daarna op zich een goede laatste bocht. Als ik het slimmer had gespeeld, had ik een kans gemaakt."

Tandenknarsen

In het eerste deel van de slotklim had hij het zwaar. Dumoulin zat achter in de groep favorieten en kon het tempo met moeite bijbenen. "Ik moest echt tandenknarsen, pas op het eind kwam ik er een beetje doorheen", keek hij terug.

De twaalfde etappe werd gekenmerkt door een monstervlucht van Steven Kruijswijk. De renner van Lotto-Jumbo werd op 3 kilometer van de streep voorbijgereden door de groep met Dumoulin.

De Brabander kreeg de complimenten voor zijn aanval van zijn landgenoot. "Het was mooi om te zien. Ik denk dat we er als Nederlanders een mooie show van hebben gemaakt."