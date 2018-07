Teleurgestelde Kruijswijk: 'Had op slotklim minder energie over dan gedacht'

"Het was het proberen waard", zei de 31-jarige Brabander na afloop. Hij begon met vier minuten voorsprong aan de slotklim, maar dat bleek niet genoeg. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik het niet heb gehaald met zo'n voorsprong, maar het is een goede poging geweest."

Kruijswijk maakte deel uit van een omvangrijke groep die aan het begin van de rit ontsnapt was uit het peloton. In die groep zaten ook Robert Gesink en Alejandro Valverde.

Op de Croix de Fer, de voorlaatste beklimming van de dag, besloot Kruijswijk er vandoor te gaan. Hij werd na een solo van zo'n 70 kilometer echter 3 kilometer van de meet gegrepen en kwam als tiende over de streep.

"Het ging lang goed, maar ik merkte op het laatste stuk dat ik toch lang alleen heb gereden. Ik wilde zo veel mogelijk voorsprong nemen op de Croix de Fer, maar ik ik had aan het eind minder energie over dan ik had gedacht."

Gewaagd

Het was al vrij verrassend dat Kruijswijk in de ontsnapping mee zat. Hij begon de dag als nummer zes van het klassement. "Het was dus sowieso een gewaagde actie", wist Kruijswijk. "Daarna was het kijken waar het schip strandt. Ik hou er wel van om zo te koersen. Liever dit dan drie weken alleen maar volgen."

Kruijswijk had gehoopt meer steun van onder anderen Valverde te krijgen. "Ik dacht dat die wel wilde, maar hij heeft eigenlijk niets laten zien. Ik kon ervoor kiezen om te wachten op de groep, maar dan had ik sowieso niet gewonnen."

Op de slotklim verloor Kruijswijk te veel tijd op de achtervolgers, met daarbij de latere ritwinnaar Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin. Die haalden hem op 3 kilometer van de streep in.

Toch heeft hij kunnen genieten van de sfeer. "Het was mooi, maar pijnlijk. Je hoopt natuurlijk dat je extra kracht haalt uit alle aanmoedigingen. Die helpen zeker, maar ik was gewoon op. Het was een mooie dag, zonder een mooi einde."