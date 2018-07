Dumoulin zeer benieuwd naar tactiek van Team Sky op Alpe d'Huez

"Ik ben er ook heel benieuwd naar wie van die twee als eerste gaat aanvallen vandaag", aldus Dumoulin voor de start van de 175,5 kilometer lange Alpenrit in Bourg-Saint-Maurice. "Ik denk dat Froome zal versnellen op Alpe d'Huez. Maar ik weet niet wat hij gaat doen als er een concurrent in zijn wiel zit."

"Het kan een leuk gevecht worden. Froome kan natuurlijk niet zomaar aanvallen, maar hij wil ook de Tour winnen. Ik denk dat Froome nog gewoon hun eerste man is, maar Thomas zal een kans om de Tour te winnen niet laten liggen. Die gaat niet wachten op Froome."

Thomas won woensdag de elfde etappe met finish in skidorp La Rosière door in de laatste kilometer weg te rijden bij Dumoulin. De Limburger kwam op 20 seconden als tweede over de streep, Froome werd in dezelfde tijd derde.

Thomas heeft in het klassement een voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op zijn ploegmaat Froome en 1 minuut en 44 seconden op Dumoulin.

"Ik denk dat ze bij Team Sky zelf nog niet eens weten wat ze precies gaan doen", zegt de kopman van Team Sunweb. "Ze zullen er ongetwijfeld afspraken over maken, maar Thomas en Froome willen allebei de Tour winnen. Ik denk dat ze op dit moment ook de twee beste renners in koers zijn."

Feest

Dumoulin verwacht dat de etappe van donderdag pas echt zal ontbranden op de beroemde slotklim van 13,8 kilometer naar Alpe d'Huez, hoewel er daarvoor al twee andere cols van de buitencategorie (Col de la Madeleine en Col de la Croix de Fer) en een col van tweede categorie (Lacets de Montvernier) moeten worden bedwongen.

"Ik denk dat er tot de slotklim niet heel veel gaat gebeuren", aldus de Giro-winnaar van vorig jaar. "Ik verwacht dat het een lange, slopende rit gaat worden, die Sky zal controleren. En dan gaat het los op Alpe d'Huez."

Voor Dumoulin wordt het de tweede keer dat hij in de Tour Alpe d'Huez oprijdt, de 21 bochten waarop zich tienduizenden wielerfans - onder wie veel Nederlanders - hebben verzameld.

"Het is heel speciaal. Ik kijk ernaar uit. Ik heb het een keer eerder meegemaakt, in 2013. Dat was heel gaaf, het is echt een feest op die berg. Hopelijk kan ik er nu minder van genieten dan toen, want dat betekent dat ik ergens vooraan aan het afzien ben."

De twaalfde etappe van de Tour is om 12.10 uur begonnen. De finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.20 uur.