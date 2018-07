Kittel ziet 'Tour-droom' in rook opgaan na overschrijden tijdslimiet

"Mijn Tour-droom is voorbij. Ik ben heel teleurgesteld over de etappe van woensdag, maar ik heb geprobeerd om alles te geven tot het einde", schrijft een terneergeslagen Kittel donderdag op Instagram.

De tijdslimiet in de elfde etappe werd gesteld op 31.27 minuten na etappewinnaar Geraint Thomas. Kittel kwam maar liefst twaalf minuten later over de streep en dus zit zijn Tour erop.

"Het is de eerste keer dat ik buiten de tijdslimiet binnen ben gekomen", zegt de dertigjarige Duitser. "Misschien dat het mijn carrière als sprinter iets completer maakt, maar ik had gehoopt dat dit nooit was gebeurd."

Het noodgedwongen vertrek van Kittel past in zijn teleurstellende Tour. De sprinter, die vorig jaar maar liefst vijf etappes won, bleef in deze editie van de Ronde van Frankrijk zonder dagzege.

Hij kreeg vorige week zelfs kritiek van zijn eigen ploegleider bij Katusha. Die noemde hem een egoïst.

Cavendish

In navolging van Kittel kwam ook Cavendish woensdag veel te laat over de streep in finishplaats La Rosière. De 33-jarige Brit had al enigszins rekening gehouden met het ergste scenario.

"We wisten in oktober al dat de etappes in de Alpen zwaar zouden worden", zegt Cavendish in gesprek met CyclingWeekly. "Ik heb het geprobeerd, maar mijn poging was absoluut niet goed genoeg."

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar dit hoort ook bij wielrennen. Ik ben niet de eerste renner die buiten de tijdslimiet binnenkomt en ik zal ook niet de laatste zijn. Ik moet gewoon proberen volgend jaar sterker terug te komen."

De renner van Dimension Data was bezig aan zijn twaalfde Tour de France. In de voorgaande edities won Cavendish dertig etappes.

Groenewegen

Het wegvallen van Kittel en Cavendish betekent dat Lotto-Jumbo-renner Dylan Groenewegen twee concurrenten minder heeft. De tweevoudig etappewinnaar deze Tour kwam woensdag als 157e over de finish met een achterstand van 29.22 minuten op Thomas.

Donderdag wordt het drieluik in de Alpen afgesloten met een rit van 175,5 kilometer van Bourg-Saint-Maurice naar de top van de Alpe d'Huez. De start was om 12.10 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.20 uur.

Volg de twaalfde etappe in ons liveblog