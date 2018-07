Urán geeft geblesseerd op in Tour de France

Urán hield aan de crash in de negende rit veel pijn in zijn linkerbeen en -arm over. De nummer twee in het eindklassement van vorig jaar hoopte op de rustdag van maandag voldoende te herstellen, maar moet nu toch opgeven.

"Al bij de eerste klim in de bergrit van woensdag voelde ik in mijn hele lichaam pijn", zegt de 31-jarige Urán, die dinsdag en woensdag veel tijd verloor in de Alpen. "Daarom heb ik helaas het moeilijke besluit moeten nemen om de Tour te verlaten."

De renner van Education First-Drapac bezette de dertigste plek in het algemeen klassement met een achterstand van 31 minuten op geletruidrager Geraint Thomas. Vorig jaar eindigde hij de Tour nog als tweede op 54 seconden van winnaar Chris Froome.

Tour-zege

Zijn ploeg hoopte met Urán opnieuw mee te kunnen strijden om de eindzege, maar dat plan gaat nu in rook op. "De gezondheid van de renner is het belangrijkste", benadrukt ploegleider Charly Wegelius van Education First-Drapac donderdag.

"Doorrijden zou de schade alleen maar vergroten. Na overleg is besloten dat hij ermee stopt. Hij kan nu herstellen en werken aan een goed vervolg van het seizoen."

Urán is niet de eerste klassementsrenner die opgeeft in de Ronde van Frankrijk, want zondag moest Richie Porte de Tour al verlaten. De Australische kopman van BMC kwam net als Urán ten val in de kasseienetappe.

Donderdag staat de laatste Alpenrit op het programma met een rit van 175,5 kilometer van Bourg-Saint-Maurice naar de top van Alpe d'Huez. De 161 overgebleven renners starten om 12.10 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.30 en 18.20 uur.