Rooks: 'Kans dat Dumoulin wint op Alpe d'Huez is 50 procent'

"Dumoulin heeft woensdag natuurlijk een flink jasje uitgedaan, maar dat geldt voor alle renners", zegt Rooks tegen NUsport. "Het was een supermooie en zware etappe, waarin Dumoulin heeft laten zien dat hij samen met Geraint Thomas en Chris Froome de sterkste is in deze Tour."

Rooks won zelf in 1988 op Alpe d'Huez. Hij zorgde daarmee voor een van de acht zeges op de 'Hollandse Berg'. Die bijnaam is de Alpencol in rap tempo aan het verliezen, want het is al 29 jaar geleden dat er voor het laatst een Nederlander won.

"Ik denk dat het fiftyfifty is dat Dumoulin wint, als er tenminste geen kopgroep vooruit blijft", zegt Rooks vanaf Alpe d'Huez, waar hij als tv-analist aanwezig is. "Het zal van Team Sky afhangen of de vluchters kans hebben om te winnen. Als Sky zelf voor de zege wil rijden, zullen ze het gat niet te groot laten worden."

Steven Rooks in de Tour van 1988

21 bochten

Het is de dertigste keer dat een Tour-etappe finisht op de 1860 meter hoge en 14,5 kilometer lange col met 21 haarspeldbochten en een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1. Het steilste gedeelte bevindt zich aan de voet van bocht 21 tot en met 14 en in het slot tussen bocht 6 en 2, waar de weg ruim 9 procent omhoog loopt.

Naar verwachting gaan zo'n 500.000 wielerfans een plekje aan de rand van de weg zoeken om de renners aan te moedigen. In bocht 7 staan traditioneel duizenden in het oranje geklede supporters die voor een gekkenhuis zullen zorgen.

Met Sky-renners Froome en Thomas heeft Dumoulin twee zware concurrenten. Hoewel Thomas 1.25 minuut voorsprong heeft op zijn ploeggenoot, verwacht Rooks dat Froome nog altijd de kopman is van het Britse team.

"Kwalitatief ontlopen ze elkaar niet veel, maar Sky zal graag willen dat Froome voor de vijfde keer de Tour wint. Ze hebben nu de luxe dat ze de nummer één en twee van het klassement hebben."

"Thomas heeft in een koers van drie weken altijd wel een slechte dag", stipt Rooks (57) aan. "Van Froome is het afwachten of hij na de zware Giro ook in de Tour drie weken lang top kan presteren, maar dat geldt natuurlijk ook voor Dumoulin."

Nederlandse zeges op Alpe d'Huez 1976 - Joop Zoetemelk

1977 - Hennie Kuiper

1978 - Hennie Kuiper

1979 - Joop Zoetemelk

1981 - Peter Winnen

1983 - Peter Winnen

1988 - Steven Rooks

1989 - Gert-Jan Theunisse

Team Sky

Binnen Sky zal Dumoulin als gevaarlijkste concurrent beschouwd worden, denkt Rooks, die in 1988 tweede werd in de Tour en ook de bolletjestrui won. Het risico bestaat volgens hem dat Sky Dumoulin in de tang neemt. "Als bijvoorbeeld Romain Bardet aanvalt op Alpe d'Huez, kunnen ze kijken hoe Dumoulin reageert. De achterstand van Bardet is zo groot dat hij best wat ruimte kan krijgen. Dan rijdt Dumoulin misschien het gat dicht en kan Sky profiteren."

Rooks genoot woensdag van de gewaagde manier van koersen van Dumoulin, die in de laatste afdaling al aanviel. Eerder was ook Movistar-outsider Alejandro Valverde ontsnapt uit de groep met favorieten.

"Het zou mooi zijn als iemand als Nairo Quintana donderdag al op de Croix de Fer aanvalt", doelt de oud-renner op voorlaatste col van de dag. "Maar ik denk dat iedereen aardig vermoeid is van de vorige twee bergetappes. Dan is de kans groot dat je een tikkie te vroeg aanvalt en veel tijd verliest."

"Het wordt een loodzware dag met ook nog de Madeleine", kijkt Rooks vooruit. "Met drie beklimmingen van buitencategorie moet je heel sterk zijn om vandaag te kunnen winnen."

De start in Bourg-Saint-Maurice is om 12.10 uur en de finish op Alpe d'Huez wordt tussen 17.25 en 18.10 uur verwacht.