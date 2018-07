Nibali onder de indruk van 'bizar tempo' Team Sky in elfde Tour-etappe

Nibali behoorde net als Nairo Quintana, Romain Bardet en Primoz Roglic tot de klassementsrenners die niet mee konden toen Thomas enkele kilometers voor de meet demarreerde en ook niet toen Froome even later het voorbeeld van zijn knecht volgde.

"Team Sky voerde een bizar tempo op de slotklim en was simpelweg te sterk", concludeert de 33-jarige Nibali in gesprek met CyclingNews. "Ik reed een tijdje in het rood en was niet in staat snel te herstellen. Veel meer valt er niet over te zeggen."

Thomas reed in de slotkilometer weg bij de al eerder gedemarreerde Dumoulin en passeerde even later ook de Spanjaard Mikel Nieve, die als laatste van de omvangrijke kopgroep was overgebleven.

Nibali kwam net als Bardet, Quintana en Roglic op 59 seconden van winnaar Thomas binnen. Het viertal finishte 39 tellen later dan nummer twee Dumoulin en Froome (derde) in skidorp La Rosière.

Zorgen

Hoewel Nibali zijn achterstand in het algemeen klassement zag oplopen - de Tour-winnaar van 2014 staat nu op de vierde plek op twee minuten en veertien seconden van geletruidrager Thomas - maakt de renner van Bahrain-Merida zich nog geen zorgen.

"Ik moest net als veel anderen mijn meerdere erkennen in Froome en Thomas, maar er zijn nog heel wat etappes te gaan", benadrukt de 'Haai van Messina'. Hij was blij dat hij de schade in de elfde etappe nog kon beperken.

"Mijn goede conditie heeft me daarbij geholpen. Ik leed duidelijk onder een paar goede versnellingen van mijn concurrenten, maar door me iets terug te laten zakken en rustig op adem te komen, herstelde ik snel en vond ik mijn oude ritme weer. Helaas was de schade toen al aangericht."

Movistar

Ook Quintana moest erkennen dat de slotfase van de elfde rit niet verliep zoals hij voor ogen had. "We voelden ons in de finale niet zoals gehoopt. Het was een pittige etappe, maar hopelijk hebben deze verloren seconden geen grote invloed op onze kansen in deze Tour."

Zijn teamgenoot bij Movistar Alejandro Valverde liet zich op de tweede klim van de dag als eerste van de klassementsrenners in aanvallend opzicht zien. De 38-jarige Spanjaard pakte een voorsprong op het peloton en reed enige tijd virtueel in de gele trui, maar kon het niet tot de finish volhouden.

"We hebben alles gegeven en dat is het belangrijkste voor mij", zegt Valverde. "Petje af voor Team Sky, want zij waren superieur. Voor ons is het zaak om het gewoon te blijven proberen."

Donderdag wordt het drieluik in de Alpen afgesloten met een rit van 175,5 kilometer van Bourg-Saint-Maurice naar de top van Alpe d'Huez. De start is om 12.10 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.20 uur.