Lotto-Jumbo wil Kruijswijk én Roglic in top klassement houden

"We hebben nu twee man hoog in het klassement staan en die moeten we daar voorlopig zien te houden", zegt ploegleider Nico Verhoeven in gesprek met NUsport.

"Ik denk dat het belangrijk is dat we met ons koppie blijven rijden, want als je één verkeerde move maakt, dan krijg je in deze Tour direct de rekening gepresenteerd. We zullen onze kansen pakken als ze zich voordoen, maar we moeten niet te gek doen."

Roglic en Kruijswijk zaten woensdag in de korte maar loodzware elfde etappe heel lang in de groep met favorieten op de slotklim naar skidorp La Rosière. Ze kwamen uiteindelijk respectievelijk 59 seconden en 1 minuut en 7 seconden na de ritwinnaar en nieuwe geletruidrager Geraint Thomas over de streep.

Kopman

Roglic, die dit jaar al de Ronde van Baskenland, de Ronde van Romandië en de Ronde van Slovenië won, staat in het klassement nu vijfde op 2.23 van Thomas en Kruijswijk staat zesde op 2.40.

Voorlopig betekent dit nog geen verandering van de plannen bij Lotto-Jumbo, waar de ploegleiding voor de Tour duidelijk communiceerde dat Kruijswijk de kopman is en de Sloveen Roglic in de schaduw van zijn ploegmaat moet leren hoe het is om drie weken voor een klassement te rijden.

"Steven is nog steeds onze kopman", stelt Verhoeven. "Hij heeft dat kopmanschap van ons gekregen en staat er nog steeds goed voor in het klassement. Maar zowel Steven als Primoz wordt door de ploeg goed in stelling gebracht en dan komen ze vanzelf wel op hun plek terecht."

Geen problemen

Kruijswijk zei voor de Tour al dat hij niet verwacht dat de belangen van hem en Roglic ooit zullen gaan botsen. "We hebben veel met elkaar getraind en komen goed met elkaar overeen", stelde de Brabander. "Het zou alleen maar goed zijn voor mij en de ploeg als ook Primoz kort in het klassement staat."

Verhoeven voorziet een kleine twee weken later nog steeds geen problemen. "We staan er goed voor, dus we kunnen nu verder kijken", aldus de ploegleider. "Dit was pas de tweede bergrit van deze Tour, er komen nog veel klimmen aan. Er is nog veel te halen voor ons, dus laat het maar komen."

Het drieluik in de Alpen wordt donderdag afgesloten met een rit van 175,5 kilometer van Bourg-Saint-Maurice naar de top van Alpe d'Huez. Dat is de derde klim van buitencategorie van de dag. De start is om 12.10 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.20 uur.