Balende Mollema beseft dat maanden voorbereiding voor niks geweest zijn

"Het was vooral mentaal erg moeilijk in het slot van de etappe", zegt Mollema tegen de NOS. "Je weet dat je hier keihard voor gewerkt hebt de laatste maanden. Die hele voorbereiding is voor niks geweest."

De 31-jarige Groninger had zijn seizoen afgesteld op de Tour en kende een prima begin, totdat hij zondag in de etappe naar Roubaix hard ten val kwam en zijn rug blesseerde.

"Ik voelde me gewoon goed de eerste week, conditioneel was ik sterk. Maar zo kan m'n lichaam gewoon niet presteren", realiseert hij zich. "Dit is heel erg balen."

Etappezege

Mollema finishte in de door Geraint Thomas gewonnen rit naar skioord La Rosière als 36e, waardoor hij naar de 23e plek afzakt in het algemeen klassement. Zijn achterstand op Thomas bedraagt 13.45 minuten.

"Het plan voor de rest van de Tour zal zijn om voor een etappezege te gaan. Ik hoop dat het gaat verbeteren de komende dagen", aldus Mollema, die vorig jaar een rit wist te winnen in de Tour.

Mollema moest al op de tweede klim van de dag lossen. Dat zag hij al ver van tevoren aankomen. "Ik merkte het vanochtend al bij het opstaan. Ik had gehoopt dat het elke dag beter zou gaan met mijn rug, maar vanochtend had ik meer pijn dan gisteren. Dan weet je dat het lastig gaat worden."

Teleurgesteld

Volgens ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo wil Mollema van geen opgeven weten. "Bauke is een knokker, die geeft niet zomaar op."

"Dit was zijn derde dag na de val. Normaal verbetert de situatie zich dan. En met goede behandelingen kan hij wellicht nog voor een ritzege in de Pyreneeën gaan."

"Maar laat het duidelijk zijn dat we heel teleurgesteld zijn", erkende De Jongh. "Het was al snel duidelijk dat zijn rug hem hinderde. Het tempo lag op de eerste col ook al zo hoog."

Donderdag staat er opnieuw een zware dag voor Mollema op het programma met drie beklimmingen van buitencategorie, waaronder de finish op Alpe d'Huez. Daarna volgen een vlakke rit en twee heuveletappes voor de tweede rustdag op maandag.