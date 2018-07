Kruijswijk hoopt stijgende lijn door te trekken op Alpe d'Huez

"Ik voelde me vandaag weer wat sterker dan gisteren, hopelijk zet die stijgende lijn zich morgen door", aldus Kruijswijk. "Ik hoop dat ik er op de Alpe d'Huez net zo goed bij zit als vandaag, en misschien nog wel wat beter."

De 31-jarige Brabander kwam na een korte maar hevige Alpenrit als twaalfde over de streep in skidorp La Rosière, één minuut en zeven seconden na de ritwinnaar en nieuwe geletruidrager Geraint Thomas.

"Ik denk dat ik op een mooie plek over de streep kwam, het was een goede dag vandaag", aldus Kruijswijk, die maar acht seconden toegaf op Romain Bardet, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana en ploegmaat Roglic.

"Al had ik niet verwacht dat het zo lastig zou zijn. Blijkbaar heeft de eerste week toch meer zijn tol geëist dan ik had verwacht. Op de laatste klim was het echt volle bak en zijn er grote verschillen gemaakt."

Grote klap

Kruijswijk zat op de 17,6 kilometer lange slotklim heel lang in de groep met favorieten, maar hij moest lossen toen Thomas met minder dan vijf kilometer te gaan in de achtervolging ging op de al voor de laatste col ontsnapte Tom Dumoulin.

"Sky was de hele klim al flink tempo aan het rijden, maar ik wist dat er nog een grote klap zou komen van Thomas of Chris Froome", aldus Kruijswijk.

"Dat gebeurde ook en toen moest ik even passen. Maar ik wist gelukkig dat er nog een vlakker gedeelte aankwam en daar heb ik een ultieme sprint getrokken om weer aan te sluiten bij het groepje van Roglic."

Dappere poging

Kruijswijk steeg in het klassement van de twaalfde naar de zesde plek, op 2.40 van Thomas. Roglic staat vijfde op 2.23. De beste Nederlander in de algemene rangschikking is Dumoulin, die de derde plek inneemt op 1.44 van het geel.

De kopman van Lotto-Jumbo was woensdag onder de indruk van het rijden van zijn landgenoot die in de afdaling richting de slotklim ten aanval trok en heel dicht bij de ritzege kwam.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik iets te ver van achteren zat in die afdaling, dus ik zag pas dat Tom vertrokken was toen ik terugkeerde in de groep en eens om me heen keek", stelde Kruijswijk. "Het was een dappere poging van Tom, hij heeft echt goed stand gehouden. Dat geeft wel aan dat hij hier mee gaat doen om de eindzege."

Het drieluik in de Alpen wordt donderdag afgesloten met een rit van 175,5 kilometer van Bourg-Saint-Maurice naar de top van de Alpe d'Huez. Dat is de derde klim van buitencategorie van de dag. De start is om 12.10 uur, de finish wordt tussen 17.30 uur en 18.20 uur verwacht.