Topsprinters Kittel en Cavendish buiten tijdslimiet in bergetappe Tour

De tijdslimiet was op 31.27 minuten na etappewinnaar Geraint Thomas gesteld. De Duitser Kittel kwam liefst twaalf minuten later over de streep en de Brit Cavendish reed nog verder achter hem. Ook de Duitser Rick Zabel en de Australiër Mark Renshaw waren te laat in La Rosière.

Omdat Zabel slechts vijf seconden buiten tijd was, toonde de Tour-organisatie clementie en mag de renner van Katusha-Alpecin donderdag toch starten.

Het wegvallen van Kittel en Cavendish betekent dat Dylan Groenewegen twee concurrenten minder heeft. De tweevoudig etappewinnaar deze Tour kwam woensdag als 157e over de finish met een achterstand van 29.22 minuten op Thomas.

De sprinter van Lotto-Jumbo heeft na een valpartij op zondag last van zijn knie maar slaagde erin om samen met ploeggenoot Timo Roosen in het laatste groepje te finishen dat binnen de tijdslimiet over de streep kwam.

Record Merckx

Dimension Data-renner Cavendish was bezig aan zijn twaalfde Tour. In de voorgaande edities won hij liefst dertig etappes.

Op de eeuwige ranglijst heeft de 33-jarige sprinter alleen de legendarische Belg Eddy Merckx (34 zeges) voor zich. In deze Tour slaagde 'Cav' er niet in om dat recordaantal te naderen. Zijn beste prestatie was een schamele achtste plek in de achtste etappe.

Kittel blijft met veertien etappezeges in de Tour dertiende op de eeuwige ranglijst. De dertigjarige renner van Katusha-Alpecin was eveneens bezig aan een zwakke Ronde van Frankrijk.

Hij werd nog derde in de eerste etappe en sprintte naar de vijfde plaats in de vierde rit, maar dat waren zijn enige toptienklasseringen.

Door het uitvallen van het trio bestaat het Tour-peloton nog uit 162 renners. Donderdag staat er opnieuw een loodzware etappe op het programma, met finish op Alpe d'Huez.