Dumoulin wilde overleden oom en tante eren met winst in 'hun' skidorp

"Voor mij is deze dag heel speciaal. Ik heb hier leren skiën als kleine jongen", verklaarde de 27-jarige kopman van Team Sunweb na de finish van de korte maar zware bergrit in La Rosière.

"Mijn oom huurde hier altijd een groot chalet af voor de hele familie en hij heeft mij leren skiën. Dat was echt een heel mooie tijd."

Eerder dit jaar moest Dumoulin in korte tijd afscheid nemen van zowel zijn oom als zijn tante. "Mijn vader is in twee weken tijd redelijk onverwacht zijn zus en zijn broer verloren. En ik wilde ze vandaag eren door er in ons skidorpje vol voor te gaan."

Tevreden

Dumoulin voegde de daad bij het woord en ging in de afdaling van de voorlaatste col in de aanval met zijn ploegmaat Sören Kragh Andersen. "Het was een ingeving. Ik zag Sören terugkomen. We hebben deze rit verkend en ik weet dat hij echt een malloot is in de afdaling. Hij reed als een machine."

Dat bleek uiteindelijk net niet voldoende voor de dagzege, want Dumoulin kwam twintig seconden later over de streep dan etappewinnaar Geraint Thomas, die bovendien de gele leiderstrui van Greg Van Avermaet overnam. "Hij heeft zijn krachten iets beter kunnen verdelen, of hij was misschien net even iets beter", analyseerde de Limburger.

"Ik viel een klein beetje stil in de laatste kilometers, maar ik denk dat dat geen schande is. Ik ben tevreden. Ik wilde heel graag winnen vandaag, maar het mocht niet zo zijn. Ik ben ook vooral trots. Ook op mijn ploeggenoten, die waren geweldig. Het was echt een goede dag."

Alpe d'Huez

Donderdag begint Dumoulin als de nummer drie van het klassement aan de derde en laatste Alpenrit van deze Tour. Die leidt het peloton over 175,5 kilometer en drie beklimmingen van de buitencategorie naar de beruchte Alpe d'Huez.

De Limburger geeft 1 minuut en 44 seconden toe op de nieuwe leider Thomas. Daar tussenin staat een andere renner van Team Sky, Chris Froome. De viervoudig winnaar staat op 1.25 van zijn Welshe ploegmaat.