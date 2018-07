Etappewinnaar Thomas noemt gele trui in Tour 'onwerkelijk'

"Dit is onwerkelijk, ik had het echt niet verwacht", zei de Welshman kort nadat hij in La Rosière solo over de finish kwam. "Dit is een heel grote eer."

Thomas begon de korte maar zeer pittige Alpenetappe als nummer twee van het klassement, achter Greg Van Avermaet. Waar veel klassementsrenners in de hectische eerste Tour-week met pech te maken kregen en tijdverlies leden, liep de 32-jarige Thomas geen averij op.

"Ik wist dat er vandaag een kans was dat ik geel zou pakken", zei Thomas dan ook. "Maar ik wist niet hoe de anderen zouden rijden."

Instinct

Op de slotklim plaatste Thomas zijn beslissende aanval. Hij reed naar Tom Dumoulin - die al in de voorgaande afdaling ontsnapt was - toe en liet de Limburger in de finale achter zich. "Ik zag dat de mogelijkheid er was om aan te vallen en deed het een beetje op instinct. Supermooi dat het gelukt is."

Thomas is in de Tour gestart als superknecht van viervoudig winnaar Chris Froome. De Brit eindigde woensdag achter Dumoulin als derde en is de nieuwe nummer twee van het algemeen klassement.

Thomas kon zo kort na zijn zege niet zeggen of zijn gele trui gevolgen heeft voor de rolverdeling binnen de ploeg. "Chris is een goede vriend van mij. We verwachten nog veel aanvallen van andere ploegen", was het enige dat hij kwijt wilde.

Donderdag kan de gele trui van Thomas al aangevallen worden als de laatste etappe in de Alpen op het programma staat. De finish ligt dan boven op de Alpe d'Huez.