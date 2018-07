Dubbelslag Thomas in Tour, Dumoulin klimt naar derde plek klassement

In de korte maar pittige Alpenetappe wist Thomas in de slotkilometer de vroege vluchter Mikel Nieve te achterhalen. Dumoulin kwam op twintig seconden van de Sky-renner over de streep, gevolgd door Chris Froome.

Thomas nam de gele trui over van de Belg Greg Van Avermaet en leidt met 1.25 minuut voorsprong op zijn ploeggenoot Froome. Dumoulin staat derde op 1.44 van de Welshman.

Van Avermaet reed acht dagen in de leiderstrui, maar staat donderdag als de nummer 27 van het klassement aan het vertrek. De Belg van BMC kwam pas op ruim 22 minuten van Thomas binnen in La Rosière Espace San Bernardo en geeft nu 20.11 minuten prijs in de algemene rangschikking.

Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) moest de groep klassementsrenners in de laatste honderden meters laten gaan, maar klom naar de zesde plek in het algemeen klassement met een achterstand van 2.40.

Bauke Mollema kende andermaal een slechte dag en kan zijn klassement vergeten. De Groningse kopman van Trek-Segafredo verloor 11,5 minuut en zakte naar de 23e plek, op 13 minuten en 45 seconden van Thomas.

Zware beklimmingen

De etappe was slechts 108,5 kilometer lang, maar kende wel vier zware beklimmingen. Twee daarvan waren van buitencategorie en de finish lag op La Rosière, een klim van eerste categorie vlak bij de Mont Blanc, de hoogste berg van Europa.

Al direct vanuit de start in Albertville ging een groot aantal renners in de aanval. Er ontstond een kopgroep van 31 man met onder anderen groenetruidrager Peter Sagan, Julian Alaphilippe in de bolletjestrui, Nieve, Warren Barguil en Serge Pauwels. Niki Terpstra was de enige Nederlander voorin, maar hij viel al snel weer terug in het peloton.

Sagan liet zich ook terugzakken nadat hij de tussensprint gewonnen had. De anderen kregen een maximale voorsprong van zes minuten. Barguil, Pauwels en Alaphilippe vochten een felle strijd uit om de punten in het bergklassement. Hoewel zijn concurrenten flink inliepen, mag Alaphilippe ook morgen in de bolletjestrui van start.

Op de Col du Pré - de tweede klim van de dag - was Alejandro Valverde de eerste klassementsrenner die aanviel. De 38-jarige Spanjaard pakte ruim een minuut op het door Team Sky aangevoerde peloton en reed enige tijd virtueel in de gele trui.

Er werd dermate hard gekoerst dat de overgebleven 165 renners op een gegeven moment in liefst 34 verschillende groepjes verspreid over de weg reden.

Aanval Dumoulin

In de laatste afdaling van de dag koos Dumoulin samen met zijn ploeggenoot Sören Kragh Andersen de aanval. De twee renners van Team Sunweb voegden zich aan de voet van La Rosière bij Valverde.

Met nog negen kilometer te gaan liet Dumoulin de Spanjaard achter zich. Thomas, de superknecht van viervoudig winnaar Froome, was de eerste die op de slotklim wegsprong uit de groep favorieten. Hij voegde zich al snel bij Dumoulin.

Even later reden ook Froome en Dan Martin weg bij de groep klassementsrenners, die nog bestond uit Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Romain Bardet en het Lotto-Jumbo-duo Kruijswijk en Primoz Roglic. Thomas reed in de slotkilometer weg bij Dumoulin en passeerde Nieve, die als laatste van de omvangrijke kopgroep overbleef. Dumoulin won het eindsprintje voor Froome en pakte zes bonificatieseconden.

Alpe d'Huez

De Tour gaat donderdag verder met opnieuw een loodzware bergrit. De twaalfde etappe telt 175,5 kilometer en doet liefst drie beklimmingen van de buitencategorie aan. Na de Col de la Madeleine en de Col de la Croix de Fer ligt de finish op de beruchte Alpe d'Huez.

In 2015 werd de Alpencol voor het laatst aangedaan in de Tour. Toen soleerde de Fransman Thibaut Pinot naar de winst op de 'Hollandse Berg', die zijn bijnaam dankt aan de acht Nederlandse zeges op die berg. In 1989 was Gert-Jan Theunisse de laatste Nederlander die er won.