Kittel begrijpt niets van harde kritiek ploegleider Katusha

"De kritiek heeft me zeer verrast", zegt Kittel in gesprek met Cycling Weekly. "Dmitri ziet me elke dag, dus hij heeft de kans om me gewoon aan te spreken. Hier snap ik dan ook helemaal niks van en het maakt de situatie er niet makkelijker op."

De dertigjarige Kittel beleeft vooralsnog een teleurstellend debuutseizoen voor Katusha-Alpecin. De voormalig renner van Quick-Step Floors won dit jaar alleen twee etappes in Tirreno-Adriatico en maakt ook in de Tour de France geen goede indruk.

Waar Kittel vorig jaar nog maar liefst vijf etappezeges boekte in de Ronde van Frankrijk, wacht hij in deze editie van de Tour nog op zijn eerste overwinning. De negentienvoudig etappewinaar in een grote ronde is desondanks niet gaan twijfelen over zijn samenwerking met Katusha.

"Ik zet geen groot vraagteken bij mijn toekomst hier", zegt Kittel. "We proberen dit incident nu intern af te handelen. De Tour is veel te belangrijk om dit uit de hand te laten lopen."

Bergritten

Kittel krijgt het net als zijn medesprinters in het peloton zwaar de komende dagen, want woensdag en donderdag staan opnieuw bergetappes op het programma. In het restant van de Tour worden nog maar drie ritten verreden die aanlokkelijk zijn voor de sprinters.

"Ik wil niet negatief of pessimistisch klinken, maar de volgende dagen zijn heel erg moeilijk. Niemand moet ervan uitgaan dat Parijs om de hoek ligt, want iedereen kan een slechte dag hebben in deze lastige Tour. Voor je het weet zit je niet meer in koers, dus concentratie is heel belangrijk."

De elfde etappe begint woensdag pas om 14.05 uur en gaat over 108 km van Albertville naar La Rosière. De verwachte aankomsttijd is 17.23 uur.