Kruijswijk ziet genoeg kansen om tijd te pakken op vermoeide concurrenten

"Ik denk dat er de komende dagen anders gekoerst gaat worden", zegt Kruijswijk, die dinsdag in de eerste bergetappe in de groep met favorieten zat, tegen de NOS.

"Ik denk ook dat de vermoeidheid meer en meer zal gaan toeslaan, terwijl ik er in de loop van een grote ronde vaak pas echt lekker in kom. Hopelijk kan ik deze week al wat doen en anders in de Pyreneeën."

De 31-jarige Kruijswijk, die twee jaar geleden vierde werd in de Giro d'Italia, staat elfde in het klassement op 3.45 van geletruidrager Greg Van Avermaet. Zijn achterstand op titelverdediger Chris Froome bedraagt maar 24 tellen.

"Er komen nog genoeg bergritten aan en dus veel kans om tijd te pakken", beseft Kruijswijk. "In de eerste bergrit was het nog wat aftasten. Het ging niet vanzelf bij me, maar ik voelde me wel goed. Dat geeft vertrouwen."

Attractief

Die etappe werd dinsdag gewonnen door de Fransman Julian Alaphilippe. Omdat Froomes ploeg Sky daarachter controleerde in de groep met favorieten, was het volgens Kruijswijk bijna onmogelijk om als klassementsrenner aan te vallen.

"Als Sky de controle heeft is het vooral volgen. Het is moeilijk om er dan nog een attractieve koers van te maken. Bijna niemand probeerde iets in de finale."

In de etappe van woensdag, met drie flinke beklimmingen, en de rit van donderdag, met aankomst op Alpe d'Huez, verwacht Kruijswijk dat Sky niet zo dominant kan zijn. "Omdat de finish twee keer bergop is, gaan we meer actie zien. Ik heb er zin in."

De elfde etappe begint woensdag pas om 14.05 uur en gaat over 108 km van Albertville naar La Rosière. Verwachte aankomsttijd is 17.23 uur.