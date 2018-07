Emotionele Alaphilippe vindt eerste ritzege in Tour moeilijk te beseffen

"Dit wekt veel emoties op. Het is moeilijk om dit te beseffen", aldus de Fransman van Quick-Step Floors vlak na de finish van de tiende etappe in Le Grand-Bornand.

"Ik was er al eens dichtbij gekomen, maar op deze manier winnen is te gek. Hier heb ik geen woorden voor. Ik ben enorm tevreden dat ik van deze kans kon profiteren."

Alaphilippe maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, met onder anderen Robert Gesink en geletruidrager Greg Van Avermaet.

De 26-jarige klassiekerspecialist stelde zijn eerste ritzege in de Ronde van Frankrijk veilig door op de voorlaatste klim van de dag, de Col de Romme, te ontsnappen en uiteindelijk solo aan te komen.

"Ik had bij de start al gezegd dat ik in de ontsnapping mee wilde gaan. Ik was in de zesde etappe een beetje ontgoocheld op de Mûr-de-Bretagne, want de benen hadden toen geen zin. Dit is het perfecte antwoord", zei hij.

Tweede bergetappe

Achter Alaphilippe completeerden Ion Izagirre, Rein Taaramäe, Van Avermaet en Serge Pauwels de top vijf. Gesink werd in de finale nog ingerekend door de klassementsrenners en eindigde pas als 25e.

De Tour gaat woensdag verder met de tweede bergetappe. Die voert het peloton over 108,5 kilometer van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo. Onderweg staan liefst twee beklimmingen van de buitencategorie op het programma. De aankomst is voor het eerst in deze ronde bergop.

De kans is daardoor groot dat Van Avermaet zijn leidende positie in het algemeen klassement kwijtraakt, omdat de Belg van BMC niet te boek staat als een groot klimmer.

Alaphilippe vertolkt een bijrol in de rangschikking. Hij is pas terug te vinden op de 28e plaats, op twaalf minuten en vijf seconden van Van Avermaet.