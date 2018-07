Gehavende Mollema baalt van tijdverlies in moeizame etappe

"Het is jammer en erg balen dat ik vandaag ruim 50 seconden verlies", zei Mollema na de finish van de tiende etappe in Le Grand-Bornand. "Ik had goede hoop dat ik de rit zonder tijdverlies kon doorkomen, maar in de laatste 500 meter van de slotklim moest ik lossen."

De 31-jarige Groninger had in de eerste etappe in de Alpen nog last van de naweeën van zijn valpartij van zondag in de rit over de Noord-Franse kasseien. Hij heeft een flinke bloeduitstorting op zijn rug, die daardoor heel stijf is.

"Het was afzien vandaag, het ging de hele dag niet lekker", aldus Mollema. "Halverwege de rit had ik best veel pijn, dus toen heb ik twee paracetamolletjes genomen. Dat hielp wel iets, maar is ook geen wondermiddel natuurlijk. Op de laatste twee cols waren het toch de benen die het moesten doen."

"Ik probeerde daar te overleven, maar toen Daniel Martin vlak voor de top van de slotklim demarreerde, moest ik een sprintje trekken om in het wiel te blijven en dat ging gewoon niet. Uit het zadel komen gaat namelijk heel moeizaam, dan heb ik nog meer last van mijn rug."

Mollema kwam in een tweede groepje terecht, waarin alleen hij, Rafal Majka en Ilnur Zakarin kopwerk wilden doen in de afdaling richting de finish. "Het is zonde dat ik toch nog net moest passen. Op de top van de klim zat ik denk ik 20 seconden achter het eerste groepje, dus in de afdaling hebben we nog een half minuutje extra verloren."

Verbeteren

Mollema benadrukte wel dat de schade erger had kunnen zijn gezien zijn blessure. "51 seconden is veel, maar als ik de komende dagen kan verbeteren, is mijn klassement nog niet helemaal om zeep."

De Nederlander verwacht dat de pijn elke dag minder zal worden. "Ik hoop dat het steeds wat beter zal gaan met mijn rug. Dat is normaal gesproken wel het geval met zo'n blessure."

Mollema zakte in het klassement naar de vijftiende plaats, op 4 minuten en 28 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet.

De Tour gaat woensdag verder met de tweede bergetappe. Die voert het peloton over 108,5 kilometer van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo. Onderweg staan twee beklimmingen van buitencategorie op het programma. De aankomst is bergop.