Groenewegen komt net op tijd binnen in eerste bergetappe Tour

Groenewegen bereikte in de tiende etappe een halve minuut voordat de tijdlimiet was verstreken, iets meer dan 34 minuten achter ritwinnaar Julian Alaphilippe, de finish in Le Grand-Bornand.

De 25-jarige Amsterdammer zat in een groep met onder anderen collega-sprinters Mark Cavendish en Marcel Kittel. Hij had de hele dag steun van zijn ploeggenoten Timo Roosen en Amund Gröndahl Jansen.

Groenewegen smakte zondag in de kasseienetappe lelijk tegen de grond. Hij liet maandag op de rustdag voor de zekerheid een scan van zijn gehavende knie maken, maar daaruit bleek dat de schade meeviel.

De voormalige Nederlands kampioen op de weg was zowel vrijdag als zaterdag de sterkste in de massasprint en schaarde zich daardoor in een rijtje met Joop Zoetemelk en Jan Raas, die in respectievelijk 1976 en 1978 ook twee opeenvolgende ritzeges in de Tour boekten.

De Tour gaat woensdag verder met de tweede bergetappe. Die voert het peloton over 108,5 kilometer van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo. Onderweg staan twee beklimmingen van buitencategorie op het programma. De aankomst is bergop.